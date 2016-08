DOUGLAS TRIELLI E ÉRIKA OLIVEIRA

O governador Pedro Taques (PSDB) afirmou "ter certeza" de que o candidato a prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), será o vencedor das eleições na Capital.

“Tenho visto as eleições deste ano com muito entusiasmo. Temos a certeza que o Wilson Santos ganhará esta eleição porque a sociedade cuiabana vai fazer a seguinte avaliação: querem que façam com Cuiabá o que fizeram com Mato Grosso? Sim ou não?”, disse ele.

Para Taques, o único erro debitado na conta de Wilson foi o fato de ter deixado a Prefeitura para disputar o Governo do Estado, em 2010. Entretanto, ele citou que outros tucanos fizeram o mesmo e tiveram êxito nas urnas, como Dante de Oliveira.

“Wilson Santos, todos sabem, cometeu o equívoco de deixar a administração da Capital para ser candidato ao Governo. Isso é pecado? Dante de Oliveira fez isso, José Serra fez isso. Isso é pecado? Será que ele pode ser julgado o resto da vida por isso?”, questionou.

O governador revelou que fez convite a várias estrelas tucanas para o palanque de Wilson. Entre esses nomes estão o senador Aécio Neves e José Serra, ministro das Relações Exteriores.

Entretanto, segundo ele, nenhum confirmou ainda a presença por conta da agenda apertada.

Outra medida para ajudar a campanha de Wilson será o apoio de secretários de Estado, como Suelme Evangelista (Agricultura Familiar) e Paola Reis (adjunta da Casa Civil).

“Isso está sendo tratado pela Secretaria de Gestão e a Casa Civil. O Suelme já manifestou a intenção de sair para a campanha, a Paola Reis está de férias, assim como o Carlos Brito, e outros secretários que querem ajudar também. Vamos ajudar essa campanha”, afirmou.

Transferência de voto

O governador ainda comentou o fato de que, em municípios importantes como Sinop e Rondonópolis, os candidatos apoiados pelo PSDB não são os favoritos à vitória.

“Eu não tenho a certeza de que alguém mude o voto de outra pessoa. Eu não me acho o último grão de soja deste cerrado, a última bolacha do pacote. Sou cidadão, vou participar da campanha eleitoral, mas não sei se existe isso de conduzir voto dos outros. O cidadão é livre e vota em quem deseja”, disse.

