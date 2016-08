DOUGLAS TRIELLI E AIRTON MARQUES

O candidato a prefeito de Cuiabá, deputado Wilson Santos (PSDB), afirmou que, caso eleito, irá realizar uma nova concessão para os serviços de abastecimento de água e saneamento básico, rescindindo o contrato com a CAB Ambiental.

“A CAB Cuiabá não dá mais para ficar, pois feriu cláusulas gravíssimas do contrato. Eu defendo uma nova concessão”, disse em entrevista ao MidiaNews.

No início do mês, o tucano havia defendido que a Prefeitura reassumisse o controle dos investimentos do setor, retomando as atividades da Companhia de Saneamento da Capital (Sanecap).

É uma ilusão, utopia, acreditar que Prefeitura e o Estado têm capacidade. O Estado, por exemplo, está com dificuldades para repassar o duodécimo

Entretanto, agora, Wilson disse que o Município não tem capacidade de fazer investimentos por conta do baixo orçamento.

Para 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada na Câmara prevê um total de R$ 2 bilhões para o Palácio Alencastro.

“Havia dito que eu tinha administrado a Sanecap, como pública, e tive bons resultados. É uma ilusão, utopia, acreditar que Prefeitura e o Estado têm capacidade. O Estado, por exemplo, está com dificuldades para repassar o duodécimo. A Prefeitura não está confortável financeiramente”, afirmou.

O tucano defendeu que a Prefeitura escolha uma nova empresa, com capacidade de fazer os investimentos necessários à Capital.

“O que me leva a defender uma concessão é ter um novo parceiro capitalizado, com credibilidade no mercado nacional. Nós precisamos de R$ 600 milhões ou mais para realmente universalizar o abastecimento de água e fazer a coleta e tratamento de esgoto”, disse.

"Eu não vou defender a reestatização, mesmo sabendo que parte importante da sociedade quer a reestatização. Pois sei que Cuiabá não tem recursos para tocar esses serviços. Dizer o contrário é mentir para a população. É querer aplausos fácil, voto fácil", completou.

