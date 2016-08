A juíza Ester Belém, da 20ª Zona Eleitoral de Cuiabá, condenou a prefeita de Várzea Grande e candidata à reeleição, Lucimar Campos (DEM), por prática de conduta vedada a agentes públicos.

De acordo com a decisão, Lucimar infringiu a lei que proíbe publicidade institucional de atos, programas, obras e serviços do órgão público, três meses antes do período eleitoral.

A prefeita deverá pagar multa de 5 mil UFIRs, que equivale a R$ 5.320,20.

A denúncia foi feita pelo Ministério Público Eleitoral, que alegou ter sido convidado pela prefeita, a participar da inauguração da entrega da reforma da Escola Municipal de Educação Básica Paulo Freire.

Conforme conta na representação contra Lucimar, “o convite, confeccionado nas cores verde e vermelho e elaborado com recursos públicos, possuía endereçamento e fotos da unidade escolar, bem como o brasão da Prefeitura Municipal de Várzea Grande”.

Para o MPE, a candidata à reeleição quis, com a inauguração da obra, promover sua gestão.

Em sua decisão, a juíza explicou que a Lei 9.504/97 proíbe em seu artigo 73, que agentes públicos, servidores ou não, nos três meses que antecedem a eleição, autorize publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública.

Também é possível quando se tratar da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência de mercado.

"O convite foi entregue no dia 5 de agosto, portanto, dentro do período vedado. E é patente que a inauguração da reforma de uma escola não configura caso de grave e urgente necessidade pública capaz de legitimar sua publicidade. Além disso, o convite utiliza da cor verde, em destaque, que é justamente uma das cores do Democratas, partido ao qual pertence a atual prefeita de Várzea Grande", diz trecho da decisão.