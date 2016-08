DA REDAÇÃO



A candidata a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), afirmou que os senadores e deputados federais que apoiam sua candidatura destinaram 1.500% a mais de emendas parlamentares federais para o município se comparado com os adversários e seus apoiadores.

Ao todo, os aliados da republicana destinaram R$ 76,6 milhões em recursos para a cidade, enquanto os concorrentes, apenas R$ 5 milhões.

No início da semana, o candidato a vice-prefeito de Sinop pela coligação “Sinop pode Mais”, Fernando Assunção (PSDB), criticou os apoios políticos de Rosana Martinelli.

No entanto, o prefeito da cidade, Juarez Costa (PMDB), rebateu as alegações e afirmou que os números de emendas parlamentares federais mostram que os apoiadores da candidata do PR mandaram muito mais recursos para Sinop do que os aliados do adversário.

“Nossos adversários sempre usaram da política do quanto pior melhor em Sinop, o Fernando [Assunção] sempre foi contra não só ao prefeito, mas também a cidade. Ele votou contra o asfalto, entrou na justiça para derrubar o asfalto comunitário que foi um grande avanço para a cidade, ou seja, trabalhou contra o povo. Responder o Fernando é muito fácil, basta fazer um comparativo do que nossos apoiadores trouxeram de recursos para Sinop e do que o grupo dele trouxe”, afirmou o prefeito.

O prefeito comentou que Sinop desenvolveu muito nos últimos anos também em função de recursos federais recebidos.

“Sinop não é o que é hoje, essa grande potência por causa de um, mas por conta de um grupo que trouxe milhões para a cidade, e não por conta de quem torce e trabalha para dar errado, como políticos da cidade que atuam contra a abertura do hospital, que entram na justiça para derrubar asfalto que gera qualidade de vida para as pessoas”, declarou.

De acordo com o deputado federal Valtenir Pereira (PMDB), a crítica do candidato a vice é ‘sem pé e sem cabeça’ e mostra que ele não conhece gestão e ‘fala pelos cotovelos’.

“Antes de criticar, o vereador deveria olhar os números, que desmentem e mostram o nível de baixarias e mentiras que os adversários vão usar contra a Rosana. Mas, o povo de Sinop sabe que está o rumo certo, do desenvolvimento e não vai trocar o certo pelo duvidoso. Gostar de Sinop não é olhar números de votos e sim ações, nem sei quantos votos tive nas últimas eleições na cidade, mas sei o quanto trabalhei e trabalho porque é uma cidade que está nas mãos certas”, afirmou.

Já a deputada estadual Janaina Riva (PMDB), também citada pelo candidato a vice, lembrou que a coligação adversária se esquece que Roberto Dorner (PSD) sempre foi aliado do seu pai, o ex-presidente da Assembleia Legislativa José Riva.

“É uma declaração ignorante e medíocre do vereador Fernando Assunção, que brinca com a inteligência das pessoas. Todo mundo sabe que o Roberto Dorner é do PSD fundado pelo meu pai [José Riva], assumiu na Câmara Federal com o apoio do meu pai e era pré-candidato a deputado federal pelo partido, como candidato do meu pai, que por muitas vezes foi a Sinop acompanhado do Dorner. Muitas vezes, o vi na minha casa conversando com o meu pai”, disse.

Segundo Janaina, o vereador esqueceu que o ex-secretário de Estado de Educação, Permínio Pinto, companheiro de partido de Fernando Assunção, está preso no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC), acusado de desvio de recursos da educação.

“O vereador se esquece que é do partido dele o ex-secretário Permínio, tido como mentor dos desvios na pasta comandada pelo PSDB. Também se esquece que o deputado Carlos Bezerra (PMDB), por exemplo, que não tem base eleitoral no Nortão, levou mais recurso para Sinop do que outros federais que são da cidade”, comparou.

Números

Conforme a coligação de Rosana, o levantamento dos últimos oito anos mostra que o senador Wellington Fagundes (PR) destinou R$ 41 milhões em emendas parlamentares para a duplicação da BR-163, com o objetivo de beneficiar toda a região para o escoamento da produção.

Depois, a rodovia recebeu concessão e na semana passada, o parlamentar inclusive cobrou medidas do Governo Federal para retomar as obras na rodovia.

Já o deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) destinou R$ 15 milhões apenas em emendas parlamentares para Sinop.

Para o Hospital Regional que também atende a região foram R$ 10 milhões, para a ampliação da rede de esgotamento sanitário R$ 1,284 milhão, ajudou na construção da UPA - Jardim das Acácias com R$ 1,5 milhão, além de recursos para implantação de água tratada com R$ 2,668 milhões.

O deputado Valtenir Pereira repassou R$ 19,8 milhões somente em emendas parlamentares. Para a implantação do Cidade Digital foram R$ 10 milhões, para a drenagem e pavimentação distrito industrial central foram R$ 2 milhões e para obras de pavimentação asfáltica em diversos bairros, mais R$ 7,7 milhões.

Em articulação política junto aos Ministérios do Governo Federal para a realização de convênios com a Prefeitura de Sinop, o deputado lembra que a sua atuação resultou em R$ 41 milhões para a cidade, somado o estudo para a implantação de irrigação para a Gleba Mercedes, água tratada no setor industrial, indústria de mel, centro integrado de monitoramento, casas populares e ampliação da Justiça do Trabalho.



Já os adversários de Rosana Martinelli que fazem parte da coligação “Sinop Pode Mais”, o candidato a prefeito e ex-suplente de deputado federal Roberto Dorner (PSD) destinou 2,5 milhões em emendas parlamentares. Já o deputado federal Nilson Leitão (PSDB) destinou somente R$ 2,4 milhões. Juntos, somam apenas R$ 5 milhões em emendas.