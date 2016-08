ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

O presidente municipal do PCdoB (Partido Comunista do Brasil), Miranda Muniz, afirmou que o economista e sociólogo Mauricio Munhoz é a principal aposta da sigla na eleição para vereador em Cuiabá.

Miranda chegou a publicar em suas redes sociais o apoio à campanha do vereador, chamando-o de “meu candidato”.

Participam ainda da disputa pelo PCdoB os candidatos Cristiano Nakazato (Koringa) e Maria Magalhães.

De acordo com o presidente da sigla, Mauricio Munhoz é o que apresenta mais representatividade política entre os candidatos.

“É uma questão política, até pelas discussões que o candidato levanta e pelos cargos públicos que exerceu. Nós entendemos que o nome do Mauricio é o mais forte na disputa pela vaga”, disse Muniz.

O candidato

Munhoz já ocupou cargos na Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM) e na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT).

O candidato assumiu que, se eleito, não deve alinhar suas ideologias partidárias com o trabalho na Câmara.

"O cidadão quer saber de resolver os problemas da rua onde ele mora. Meu trabalho será o de criar condições para atender esses desejos. E, nessas horas, a ideologia fica de lado”.

Munhoz esclareceu que não se preocupa com a “visão que as pessoas têm do comunismo no Brasil”.

Para ele, “é claro que a ideologia é importante”, mas o que importa mesmo para a sociedade é que o candidato que os representa atenda às suas necessidades.

“A gente tem que trabalhar o que muda a vida das pessoas. Eu não vejo dificuldade de convencer o cidadão a apoiar um partido comunista, se nós demonstrarmos para ele que a vida dele pode melhorar com um vereador do PCdoB na Câmara”.

Uma das principais bandeiras levantadas pelo candidato nessa campanha, segundo o próprio, será a melhoria das condições do transporte público cuiabano.

Munhoz diz que pretende garantir linhas de ônibus noturnas e com gratuidade para estudantes, mesmo nesses horários.

“Garantir um transporte público de qualidade é ampliar o acesso das minorias à cultura, por exemplo. O estudante da periferia, quando deseja vir para o centro assistir a uma peça de teatro, o vale transporte não funciona. E, além disso, há pessoas que trabalham e necessitam do transporte público noturno”, explicou.