O candidato Flávio Bolsonaro (PSC) deixou o debate entre candidatos à prefeitura do Rio na Rede Bandeirantes após passar mal, ao vivo, na noite desta quinta-feira (25). Durante uma pergunta a ele, Bolsonaro pareceu se sentir mal e disse que teve uma baixa de pressão.

O candidato do PSC foi amparado por Carlos Osório (PSDB) e Jandira Feghali (PC do B). "Ele está passando mal", diz o político do PSDB. Ela completa: "Ele vai cair". "Não dá para continuar", encerra Osório. Os assessores de Bolsonaro são chamados para ampará-lo, ele deixa o debate e o apresentador chama o intervalo.

No recomeço, a candidata Jandira Feghali é escolhida para responder a questão que Flávio Bolsonaro não concluiu. A postulante à prefeitura pelo PCdoB, no entanto, disse que "não gostaria de terminar a resposta sem denunciar o que aconteceu no intervalo". Jandira passa a ser vaiada pela plateia e diz que "vocês só sabem vaiar mulher" e que o "preconceito também está na vaia".

"O candidato Flavio Bolsonaro passou mal, como médica me apresentei para atendê-lo e o pai dele (Jair Bolsonaro) disse que não precisava dos meus cuidados. Isso significa que a solidariedade não faz parte deste grupo de fascistas. Aliás, quem apoiou ditadura, desrespeita morte de familiares políticos... quem é réu por estupro no STF não é nenhuma surpresa a atitude que teve", afirma Jandira.

Em nota, após o término do debate, a assessoria do candidato informou que ele foi atendido em um hospital da rede privada e que no início da madrugada já havia sido liberado. O comunicado esclareceu que "vários fatores colaboraram para seu mal-estar, o principal deles uma intoxicação alimentar que vitimou inclusive um de seus assessores, devido a uma refeição na tarde de quarta-feira".

