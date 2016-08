DO G1



Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (26) aponta os seguintes percentuais de intenção de voto na corrida para a Prefeitura de São Paulo:

- Celso Russomanno (PRB) - 31%

- Marta (PMDB) - 16%

- Luiza Erundina (PSOL) - 10%

- Fernando Haddad (PT) - 8%

- João Doria (PSDB) - 5%

- Major Olimpio (SD) - 2%

- Levy Fidelix (PRTB) - 2%

- Ricardo Young (REDE) - 1%

- Altino (PSTU) - 0%

- João Bico (PSDC) - 0%

- Henrique Áreas (PCO) - 0%

- Branco/nulo - 17%

- Não sabe - 7%

O Datafolha ouviu 1.092 eleitores de São Paulo entre os dias 23 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, o que significa que, considerando a margem de erro, a chance de o resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o protocolo SP-01183/2016.

Segundo turno



O Datafolha também simulou dez cenários de segundo turno. São eles:

- Celso Russomanno (PRB) - 63%

- João Doria (PSDB) - 16%

- Branco/nulo - 19%

- Não sabe - 3%

- Celso Russomanno (PRB) - 60%

- Fernando Haddad (PT) - 21%

- Branco/nulo - 18%

- Não sabe - 2%

- Celso Russomanno (PRB) - 56%

- Luiza Erundina (PSOL) - 29%

- Branco/nulo - 14%

- Não sabe - 2%

- Celso Russomanno (PRB) - 51%

- Marta (PMDB) - 32%

- Branco/nulo - 15%

- Não sabe - 2%

- Fernando Haddad (PT) - 35%

- João Doria (PSDB) - 33%

- Branco/nulo - 28%

- Não sabe - 4%

- Marta (PMDB) - 50%

- João Doria (PSDB) - 25%

- Branco/nulo - 23%

- Não sabe - 3%

- Marta (PMDB) - 47%

- Fernando Haddad (PT) - 24%

- Branco/nulo - 27%

- Não sabe - 2%

- Luiza Erundina (PSOL) - 49%

- João Doria (PSDB) - 24%

- Branco/nulo - 23%

- Não sabe - 4%

- Marta (PMDB) - 41%

- Luiza Erundina (PSOL) - 33%

- Branco/nulo - 24%

- Não sabe - 2%

- Luiza Erundina (PSOL) - 45%

- Fernando Haddad (PT) - 25%

- Branco/nulo - 27%

- Não sabe - 2%

Espontânea



Na modalidade espontânea da pesquisa (em que o pesquisador somente pergunta ao eleitor em quem ele pretende votar, sem apresentar a relação de candidatos), o resultado foi o seguinte:



- Celso Russomanno (PRB): 11%

- Marta (PMDB): 5%

- Fernando Haddad (PT): 4%

- Luiza Erundina (PSOL): 3%

- João Doria (PSDB): 3%

- Major Olimpio (SD): 0%

- Ricardo Young (REDE): 0%

- Levy Fidelix (PRTB): 0%

- Outras respostas: 2%

- Branco/nulo: 17%

- Não sabe: 55%



Rejeição



O Datafolha também apontou o índice de rejeição dos candidatos. Veja os números:

- Fernando Haddad (PT) - 49%

- Marta (PMDB) - 32%

- Levy Fidelix (PRTB) - 27%

- Luiza Erundina (PSOL) - 25%

- João Doria (PSDB) - 22%

- João Bico (PSDC) - 21%

- Major Olimpio (SD) - 19%

- Celso Russomanno (PRB) - 18%

- Altino (PSTU) - 17%

- Henrique Áreas (PCO) - 16%

- Ricardo Young (REDE) - 15%

- Rejeita todos/não votaria em nenhum - 7%

- Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum - 3%

- Não sabe - 5%.



Conhecimento dos candidatos



O Datafolha perguntou o quanto o eleitor conhece cada candidato. Veja os números:

Celso Russomano (PRB):

- Conhece: 99%

- Muito bem: 60%

- Um pouco: 24%

- Só de ouvir falar: 15%

- Não conhece: 1%

Marta (PMDB):

- Conhece: 99%

- Muito bem: 69%

- Um pouco: 19%

- Só de ouvir falar: 11%

- Não conhece: 1%

Fernando Haddad (PT):

- Conhece: 98%

- Muito bem: 65%

- Um pouco: 20%

- Só de ouvir falar: 12%

- Não conhece: 2%

Luiza Erundina (PSOL):

- Conhece: 92%

- Muito bem: 56%

- Um pouco: 22%

- Só de ouvir falar: 15%

- Não conhece: 8%

Levy Fidelix (PRTB):

- Conhece: 75%

- Muito bem: 21%

- Um pouco: 20%

- Só de ouvir falar: 34%

- Não conhece: 25%

João Doria (PSDB):

- Conhece: 50%

- Muito bem: 16%

- Um pouco: 14%

- Só de ouvir falar: 20%

- Não conhece: 50%

Major Olimpio (SD):

- Conhece: 33%

- Muito bem: 8%

- Um pouco: 8%

- Só de ouvir falar: 17%

- Não conhece: 67%

Ricardo Young (REDE):

- Conhece: 21%

- Muito bem: 4%

- Um pouco: 5%

- Só de ouvir falar: 12%

- Não conhece: 79%

Altino (PSTU):

- Conhece: 16%

- Muito bem: 1%

- Um pouco: 5%

- Só de ouvir falar: 10%

- Não conhece: 84%

João Bico (PSDC):

- Conhece: 12%

- Muito bem: 1%

- Um pouco: 3%

- Só de ouvir falar: 8%

- Não conhece: 88%

Henrique Áreas (PCO):

- Conhece: 9%

- Muito bem: 1%

- Um pouco: 2%

- Só de ouvir falar: 6%

- Não conhece: 91%

Avaliação do prefeito



A pesquisa mostra que a administração do prefeito Fernando Haddad tem a aprovação de 17% dos eleitores entrevistados – no levantamento anterior, divulgado no dia 13 de julho, o índice era de 14%. O percentual de aprovação reúne os entrevistados que avaliam o governo como "ótimo" ou "bom".

Os que julgam o governo "ruim" ou "péssimo" são 47%, segundo o Datafolha. Para 35%, o governo é "regular". Os dois índices são os mesmos do levantamento anterior.

O resultado da pesquisa de avaliação do prefeito Haddad foi o seguinte:



- Ótimo/bom: 17%

- Regular: 35%

- Ruim/péssimo: 47%

- Não sabe/não respondeu: 2%

De zero a dez, a nota média do prefeito de São Paulo segundo os eleitores ouvidos pelo Datafolha é 4,1.