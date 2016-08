O presidente do Diretório Regional do PSDB, deputado federal Nilson Leitão

DA REDAÇÃO



Na região centro-oeste, o PSDB de Mato Grosso lidera o ranking no número de candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador, com 1.156 candidatos ao total nas eleições deste ano.

Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde informa que dos 141 municípios de Mato Grosso, o PSDB lançou 74 candidatos a prefeito, 40 a vice-prefeito e 1.042 a vereador. Em segundo e terceiro lugares, vêm PMDB e PSB com 919 e 884 candidatos respectivamente.

Para o presidente do Diretório Regional do PSDB, deputado federal Nilson Leitão, esse resultado é uma soma de esforços para o crescimento e fortalecimento do partido.

“É uma realização muito importante, hoje, praticamente dobramos a quantidade de candidatos dentro de Mato Grosso, e vamos aumentar ainda mais os representantes dentro dos municípios no Estado”, disse Leitão.

Na capital, o candidato a prefeito é o tucano Wilson Santos, que já foi prefeito em 2004 e se reelegeu em 2008 e agora tentará voltar à prefeitura ao lado do candidato a vice-prefeito, o vereador Leonardo Oliveira (PSB), pela coligação “Dante de Oliveira” – que contará ainda com o apoio do DEM, PPS, PV e PSD.

Além da capital, o partido também terá candidatos a prefeito nos principais municípios do estado, como Rondonópolis, Cáceres, Tangará da Serra, Barão de Melgaço, Sorriso, Rosário Oeste e Jaciara.

Eleições 2012

De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2012 o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB/MT) teve como candidatos 29 prefeitos, 29 vice-prefeitos e 624 vereadores, totalizando 683 candidatos pelo partido.