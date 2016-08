DOUGLAS TRIELLI

O prefeito Mauro Mendes (PSB) classificou como “asneira” e “desconhecimento de causa” as críticas do candidato à Prefeitura de Cuiabá, Julier Sebastião (PDT), sobre o funcionamento dos radares eletrônicos.

O candidato do PDT afirmou que os equipamentos se tornaram um “caça-níquel” e que não há transparência sobre como é investido o dinheiro arrecadado.

Em entrevista à rádio MegaFM, na quinta-feira (25), Mendes defendeu a instalação dos mais de 50 radares em sua gestão.

“Eu lamento ouvir candidato falando esse monte de asneira. Total desconhecimento da realidade, total desconhecimento de causa. Fala coisa que, se ele tivesse o mínimo de respeito ao eleitor, antes de falar, ia atrás da informação correta”, afirmou.

“Essa questão do radar é muito simples: olhem todas as capitais do país, as principais cidades do mundo, todas têm radar, igual Cuiabá. Será que o mundo inteiro está errado? Será que todas as grandes cidades brasileiras estão erradas? Não. É assim que funciona”, disse.

Para o prefeito, o radar é uma forma de educar os motoristas. Segundo ele, o sistema melhorou a situação de trechos da Capital que tinham um alto índice de acidentes. Ele também negou a existência de uma “indústria da multa”.

“Indústria da multa por quê? Tem alguém da prefeitura pisando no acelerador do carro? Regras e leis são para ser cumpridas ou para fazer de conta? Se é para andar a 60 km/h, é para andar a 60 km/h. Temos registros na Miguel Sutil de pessoas a 170 km/h. E isso causa acidentes. Vidas de pessoas inocentes foram ceifadas”, afirmou.

“O que queremos é uma sociedade em que as pessoas tenham consciência de que isso é bom para todos nós. Porque você que anda em alta velocidade está complicando a sua vida e a de terceiros que não têm nada a ver. Isso, infelizmente, é uma forma de punir para educar. E é feito no Brasil inteiro. Quem fala diferente disso está querendo jogar para a plateia”, disse.

Dinheiro da multa

Segundo Mauro Mendes, todo o dinheiro das multas aplicadas na Capital é investido em melhoria do trânsito. Ele disse que o recapeamento da Avenida Historiador Rubens de Mendonça - Avenida do CPA - está sendo feito com o dinheiro das multas.

Além disso, o prefeito negou que a empresa responsável pelos radares ganhe adicional com multas.

“O Julier, antes de falar isso, deveria ir à Prefeitura e perguntar onde estamos gastando o dinheiro. O dinheiro que entra na conta só pode ser gasto exclusivamente em educação para o trânsito ou na melhoria do trânsito. É com parte desse dinheiro que estamos recapeando a Avenida do CPA e vamos recapear a Fernando Corrêa”, afirmou.

“É com esse dinheiro que estamos pintando a cidade com a sinalização. É com esse dinheiro que compramos 10 mil placas para melhorar a sinalização de Cuiabá. O serviço da empresa não tem nada a ver com quantidade de multa. Se ela emitir uma multa, 10 ou 100 ao mês, ganha o mesmo valor. Ninguém ganha comissão sobre multa, como há muitos anos atrás era feito”, completou.

