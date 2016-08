DOUGLAS TRIELLI E AIRTON MARQUES

DA REDAÇÃO

Os primeiros programas dos candidatos a prefeito de Cuiabá, na TV, foram marcados basicamente pela apresentações de suas histórias.

O candidato a prefeito produrador Mauro (PSOL) foi o primeiro a se apresentar no horário eleitoral deste ano.

Ele reclamou do fato de ter apenas 15 segundos de programa e convidou os eleitores para um bate papo no Facebook.

Serys

Nasci em uma família humilde, no meio da roça

Com o slogan “Pulso Firme e Mãos Limpas”, a candidata Serys Slheressanko (PRB) falou de seu passado.

“Nasci em uma família humilde, no meio da roça. Meus pais trabalhavam numa fazenda. Gente modesta, com valores, que me ensinaram que, para crescer, tem que ter fé em Deus”, disse a candidata.

“Foi isso que me trouxe até aqui. Nas próximas semanas, vamos conversar mais. Quero mostrar minhas lutas e meus projetos para Cuiabá”.

“Nos próximos dias poderei mostrar minhas lutas e meus projetos para Cuiabá”.

Wilson

O candidato Wilson Santos (PSDB) se apresentou como filho de uma família humilde. Apresentou a mulher, os filhos e sua trajetória, desde professor, vereador, deputado e prefeito da Capital.

No programa, o locutor disse que Wilson tem um "grande sonho, que alcançou, mas não terminou".

O candidato a vice, Leonardo Oliveira (PSB), foi apresentado como sobrinho do "saudoso" Dante de Oliveira, ex-governador de Mato Grosso falecido em 2006.

O fato de ter deixado a Prefeitura, em 2010, para disputar o Governo do Estado, um dos principais motivos de sua rejeição perante o eleitorado, foi abordado indiretamente.

O programa citou "altos e baixo", disse que "os erros ensinam" e que é preciso sacudir a poeira e ir em frente.

Emanuel

Eu não sou uma acidente de percurso. Me preparei a vida toda para ser um bom politico

Em tom emocionado e falando sobre a importância de seu pai, o candidato a prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) estreou seu primeiro programa eleitoral.

“Eu não sou uma acidente de percurso. Me preparei a vida toda para ser um bom politico e quero chegar a onde meu pai não pôde chegar”, disse o peemedebista em suas primeiras palavras.

Os filhos do candidato, esposa e mãe também deram seus depoimentos ressaltando a forma como Emanuel se dedica à vida pública.

“Quando vejo uma criança órfã me coloco no lugar dela e penso como vai ser seu futuro, porque vive isso”, disse o peemedebista ao contar sobre o impacto que teve em sua vida a morte de seu pai.

O candidato também contou com o depoimento do presidente do sindicato dos investigadores da Policia Civil, Cledison Gonçalves, que disse que os servidores públicos irão dar o apoio necessário ao peemedebista após seu empenho no pagamento da Revisão Geral Anual (RGA).

Julier

Em sua primeira aparição durante o programa eleitoral, o candidato Julier Sebastião da Silva (PDT) destacou sua carreira como ex-juiz federal e explorou sua atuação na prisão do ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro, em 2003, que era considerado o chefe do crime organizado em Mato Grosso.

Não tive medo de prender o ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro

Com 1 minuto e 54 segundos de espaço, Julier afirmou que sua atuação como magistrado lhe capacita para ser um bom prefeito para Cuiabá.

“Não tive medo de prender o ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro, porque lugar de bandido é na cadeia. Acredito que coragem e pulso firme são alguns dos requistos fundamentais para ser um bom prefeito. E esses bons atributos a magistratura me deu”, afirmou.

“Tenho muito orgulho por ter sido juiz federal, e, por conta disso, por ter sido justo e ter feito justiça eu posso me apresentar aqui, de cara limpa aos nossos conterrâneos e falar: posso fazer mais por Cuiabá, por ter recuperado, para o erário público, cerca U$ 500 mil”, declarou.

Renato Santtana

Com apenas 14 segundos para se apresentar, o candidato da Rede Sustentabilidade, Renato Santtana, apareceu em seu programa eleitoral ao lado do seu vice, o economista Salvy Bosco de Resende (Rede).

Se colocando como o candidato a prefeito da “nova geração”, o historiador aproveitou o espaço para divulgar seus perfis nas redes sociais, como o Facebook e Twitter.

Veja os programas já disponibilizados nas redes sociais: