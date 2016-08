DA REDAÇÃO



Com chapa pura para a disputa nas proporcionais em Várzea Grande, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) trabalha para eleger, pelo menos, três vereadores no Legislativo Municipal da Cidade Industrial.



“Nas proporcionais, lançamos uma chapa pura com 32 nomes e queremos eleger de dois até três vereadores. Isso vai engrandecer o nosso partido e ajudar a prefeita Lucimar, candidata à reeleição, com quem compomos na majoritária”, disse o deputado estadual Eduardo Botelho (PSB) na noite de quinta-feira (25) no lançamento da central de apoio da candidata a prefeita Lucimar Campos (DEM) em Várzea Grande.

De acordo com o presidente municipal do PSB, Joilson Marcos, o professor Peru, são 32 candidatos a vereadores, sendo 22 homens e 10 mulheres. “O nosso partido tinha 40 pré-candidatos e foi possível lançar uma chapa pura. O desafio é grande e o trabalho intenso, pois dos nossos candidatos nenhum nunca foi vereador”, declarou o dirigente.



Durante o lançamento da central de apoio da candidata Lucimar, o ex-senador democrata Jayme Campos ressaltou as ações do deputado Eduardo Botelho em benefício de Várzea Grande.

“Grande parte de ruas e avenidas que têm sido recapeadas em Várzea Grande só foi possível porque o deputado Eduardo Botelho destinou emendas. É um parlamentar que tem compromisso com nossa cidade”, discursou Campos.



Para o ex-senador, a participação do PSB na coligação para reeleger Lucimar é de suma importância. “É um apoio substancial que o PSB faz ao nome de Lucimar. Nas proporcionais, a legenda pessebista lançou chapa pura com candidatos de grande representatividade junto ao eleitorado várzea-grandense”, concluiu Jayme.