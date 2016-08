Eleitor pode solicitar segunda via do título de eleitor até 22 de setembro

DA REDAÇÃO



O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) afirmou que o eleitor que estiver sem o título pode solicitar a segunda via do documento até o dia 22 de setembro.

O pedido pode ser feito no cartório eleitoral ou central de atendimento ao eleitor do município onde está inscrito. O serviço é gratuito.

Para obter a segunda via do título o eleitor deve apresentar, no momento do atendimento, a certidão de nascimento ou, preferencialmente, um documento oficial de identificação com foto (carteira de identidade, de trabalho ou as emitidas por órgãos reguladores de profissão).

O cadastro nacional de eleitores está fechado e será reaberto após as eleições municipais 2016, a partir do dia 7 de novembro (previsão). A medida é necessária para que os dados dos eleitores não sofram modificações, pois os mesmos serão utilizados nas urnas e nos cadernos de votação.

Sendo assim, enquanto o cadastro estiver fechado não é possível realizar operações de alistamento (1º título), transferência e revisão de dados dos eleitores constantes no cadastro nacional. A impressão da segunda via só ocorre porque não há modificação nos dados do eleitor.

Embora não seja obrigatória a apresentação do título eleitoral na hora do voto, a Justiça Eleitoral orienta os eleitores a terem em mãos o documento, pois nele constam informações importantes como a zona eleitoral ao qual pertence e a seção onde vota.