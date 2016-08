O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, que declarou apoio a candidato em VG

DA REDAÇÃO



O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, declarou apoio à candidatura do empresário Alan Rener Tavares (PV), Alan da Top Gás, à Prefeitura de Várzea Grande.

O candidato e seu vice, Fábio Saad (PTC), estiveram reunidos com o ministro no evento 'Diálogos sobre Pecuária', na manhã desta quinta-feira (25), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

Para o ministro Sarney Filho, o candidato Alan da Top Gás tem um grande potencial para administrar a cidade.

“Será um orgulho para o Partido Verde ter um prefeito, na segunda maior cidade do estado de Mato Grosso e este, terá total e irrestrito apoio para fazer uma administração progressista e sustentável para todos os moradores desta cidade”, disse o ministro.

Por sua vez, o candidato ressaltou a importância do apoio e de estar alinhado com o governo estadual e federal. Segundo Alan, os apoios são importantes para "amarrar compromissos" para gestão.

"Colocar Várzea Grande na rota do desenvolvimento é nossa meta, criando novos postos de trabalho, facilitando a entrada de empresas para que possamos fazer jus do título de cidade industrial. Nosso foco são as pessoas, nossa gente. Uma cidade boa é uma cidade onde o povo é feliz e tem orgulho de criar seus filhos com dignidade", ressaltou Alan.

Sustentabilidade

No encontro foi debatida a produção de carne bovina in natura, de acordo com a legislação ambiental e trabalhista. O Grupo Carrefour também fez o lançamento da Plataforma de Pecuária Sustentável, que irá monitorar 100% da cadeia produtiva da carne bovina.

Para Alan da Top Gás a iniciativa do Governo do Estado em firmar esta parceria entre o Grupo Carrefour e os fornecedores de carne bovina in natura de MT, reforça o compromisso de sustentabilidade que ele almeja aplicar em Várzea Grande.

Alan da Top Gas já representa Várzea Grande em evento que discute a economia e o desenvolvimento futuro para o estado e os municípios.

"Hoje estive neste evento com o propósito de me inteirar sobre o desenvolvimento e os projetos futuros do estado, além de pensar em incluir Várzea Grande neste processo. Uma vez que é um evento que se trata de leis, regras e investimentos que irão gerar milhares de emprego em Mato Grosso", reforçou o candidato.

Pela coligação ‘Várzea Grande de Todos Nós’ o candidato acredita que é possível apresentar uma proposta diferente à população várzea-grandense. A coligação é formada pelos partidos PSDB, PTC, Rede, PSDC, PV, PROS, PT, Solidariedade, PMN, PTdoB e PRB.