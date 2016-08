DA REDAÇÃO



A prefeita de Várzea Grande e candidata a reeleição, Lucimar Campos (DEM), afirmou que não pretende "vender ilusões" e "promessas mirambolantes".

Durante a inauguração do Comitê Central de Apoio à sua candidatura, realizada na noite dessa quinta-feira (25), a candidata disse que só irá assumir compromissos que possam ser cumpridos por ela e pela administração municipal.



“Não vendo ilusões, nem promessas mirabolantes de solução que não existem. Apresento a todos, indistintamente, 15 meses de gestão a frente da Prefeitura de Várzea Grande que me foi entregue em situação de penúria, descrédito e rejeitada pela maioria da população. Neste pouco tempo demonstrei que é possível se fazer uma administração, séria, honesta, transparente e que solucione os problemas mais graves da cidade e de sua gente”, afirmou Lucimar.



Candidato a vice, José Hamaza lembrou que tem recebido manifestações favoráveis de comerciantes e empresários que sentem a possibilidade de Várzea Grande retomar sua condição de Cidade Industrial.



“Os empresários tinham receio em investir em Várzea Grande por causa da insegurança jurídica, mas este sentimento nos últimos meses está dando lugar a confiança e esperança de que as coisas já mudaram e vão mudar ainda mais, pois somente fomentando os atuais empresários e a chegada de novos comerciantes que Várzea Grande recuperará seu desenvolvimento”, disse Hazama.



Ele frisou que tem um compromisso com a cidade e sua gente e principalmente aval da prefeita Lucimar e dos 13 partidos coligados para buscar parcerias que mudem o atual perfil socioeconômico de Várzea Grande. “Se novas empresas ou indústrias chegam aqui, estamos falando de mais emprego e mais renda e isto gira a economia e movimenta a vida das pessoas e de Várzea Grande”, disse Hazama.

Apoio



Lucimar Campos enfatizou que mais do que apoio das bancadas estaduais e federal no Senado e na Câmara Federal, tem recebido apoio incondicional do Governo do Estado na implantação de novas políticas públicas como a implantação nos próximos meses do Parque Tecnológico, o primeiro de Mato Grosso e que estará em Várzea Grande e virá acompanhado de unidades da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT; Universidade Estadual de Mato Grosso – Unemat e do Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT, sem contar instituições de ensino particulares.



“Já demonstrei nestes poucos meses a frente da administração municipal que estou mais do que preparada para continuar uma gestão que será transformadora, pois teremos uma mandato inteiro de quatro anos e não fracionado como o de agora que me foi dado após a Justiça Eleitoral reconhecer que outras candidatos se locupletaram, em 2012, de favores pouco republicanos”, disse Lucimar.



O ex-senador e ex-governador, Jaime Campos, assegurou que Lucimar está mais do que preparada para fazer uma administração que resgate a credibilidade do Poder Público em Várzea Grande.



“Já existe um sentimento de que a confiança na administração pública foi resgatada após Lucimar assumir os destinos de Várzea Grande e anotem aí, temos apoio e condições de avançar ainda mais”, explicou Jaime, que administrou a cidade por três mandatos.