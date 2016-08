A candidata à prefeita de Cuiabá, Serys Slheressanko: R$ 120 mil do fundo partidário

DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

A candidata à prefeita de Cuiabá, Serys Slheressanko (PRB), declarou à Justiça Eleitoral já ter recebido o total de R$ 120 mil de doações. Ela é a segunda a declarar as receitas de campanha na Capital.

Os candidatos são obrigados a prestar contas das doações obtidas a cada 72 horas, a contar da entrada do crédito na conta corrente. Nas eleições anteriores, as contas de campanha eram prestadas em apenas três oportunidades, sendo duas parciais e uma final.

De acordo com informações do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Partido Republicano Brasileiro (PRB) foi o responsável por repassar o montante à campanha da ex-senadora.

Passadas duas semanas do início da campanha eleitoral, este é o único registro de doações nos dados da candidata.

Ela ainda não declarou nenhuma despesa.

Neste ano, as campanhas eleitorais estão proibidas de receber doações de pessoas jurídicas. Na prática, isso significa que as candidaturas serão financiadas exclusivamente por doações de pessoas físicas e pelos recursos do Fundo Partidário.

Pessoas físicas só podem fazer doações que respeitem o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano passado.

Novas doações

Adversário de Serys na disputa, o procurador Mauro César Lara de Barros (PSOL) declarou novas doações para sua campanha.

Segundo dados do TSE, no último dia 22 de agosto, Mauro recebeu mais R$1.386,65 por meio do fundo partidário.

Ao todo, ele soma R$ 13 mil em doações. Outros quatro candidatos ainda não declararam receitas ao TSE.

Confira fac-símile das doações à campanha de Serys: