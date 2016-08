DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

A candidata a prefeita de Chapada dos Guimarães, Thelma de Oliveira (PSDB), afirmou que seus adversários na disputa eleitoral representam a continuidade de uma gestão que “privilegia uma minoria de moradores”.

Para a ex-primeira-dama do Estado, os candidatos do outro grupo são os responsáveis por tentar colar nela a imagem de “forasteira”, por não ter nascido no município.

Além de Thelma, são candidatos a prefeito em Chapada Gilberto Mello (PR) – que é apoiado pelo atual prefeito Lisu Koberstain (PMDB) -, Didi da Pousada (PTN) e Sidnei Varanis (Rede).

“Esse é um discurso que não está tendo e não vai ter o eco que eles gostariam que tivesse. Esse discurso é do grupo que não deseja mudança. Eles querem que Chapada continue com o mesmo ritmo que está agora”, disse Thelma, em entrevista exclusiva ao MidiaNews.

Segundo Thelma, Chapada sofre por ter uma prefeitura inchada, com 19 secretarias, e por não cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A candidata tucana ainda falou que o alinhamento com o governador Pedro Taques (PSDB) será importante para a cidade.

Veja os principais trechos da entrevista com a candidata:

MidiaNews - Qual análise a senhora faz deste momento vivido em Chapada dos Guimarães, em meio a diversas mudanças de prefeito?

Thelma de Oliveira - Na primeira vez que o Gilberto Mello se tornou prefeito da cidade, teve muito o apoio do ex-governador Blairo Maggi, que trabalhou para levar recursos. Quando saiu candidato à reeleição, perdeu para o Flávio Daltro e não fez o processo de transição, entregando a Prefeitura com toda a documentação, democraticamente, para que o prefeito eleito tivesse acesso à situação. Ele foi à Prefeitura de madrugada, retirou tudo e levou embora. Então, o prefeito eleito recebeu a Prefeitura sem nenhuma informação. Acredito que ali começou esse processo de desorganização de Chapada. Então, o prefeito que entrou não tinha dados para se basear e fazer o planejamento do município e teve que começar do zero. Depois, vieram novas eleições, o Gilberto se tornou inelegível, mas mesmo assim concorreu, ganhou e não assumiu. Assumiu o José Neves, que recebeu a Prefeitura e teve certa dificuldade na administração. Tentaram retirá-lo de lá e cada hora estava um prefeito. Quem pagou foram os munícipes que não tiveram prefeito durante todo esse período.

MidiaNews - A candidatura do Gilberto Mello é um risco para Chapada?

Thelma de Oliveira - O que me entristece e me deixa preocupada é saber qual o compromisso de alguém assim com sua cidade? Porque de novo ele [Gilberto] se coloca como candidato, tendo quatro processos que o tornam inelegível, mesmo sabendo que não vai ter nenhuma condição de tomar posse. Já nós temos um plano de governo e estamos debatendo isso. Vejo que meu opositor não está discutindo nada na cidade, não tem proposta para a cidade. E mais, hoje são 19 secretarias em uma cidade tão pequena como Chapada. Você já tem que entrar fazendo uma reforma profunda nesse sentido. Temos que reduzir, porque a Prefeitura não aguenta mais. Não tem como sustentar 19 secretarias.

De novo ele [Gilberto] se coloca como candidato, tendo quatro processos que o tornam inelegível, mesmo sabendo que não vai ter nenhuma condição de tomar posse

MidiaNews - Quantos servidores tem a Prefeitura?

Thelma de Oliveira - A Prefeitura tem um problema seríssimo de transparência. Não conseguimos saber nada. Não há nenhum dado no Portal Transparência e não há dados no Tribunal de Contas do Estado. Eu já solicitei informações, mas não existe nenhum dado. Dizem que é em torno de 1.200 funcionários. E isso ultrapassa e muito a capacidade que a prefeitura tem de manter esses funcionários.

MidiaNews - Qual o orçamento anual da Prefeitura de Chapada?

Thelma de Oliveira - Tem em torno de R$ 3 milhões por mês. Mas é um orçamento totalmente defasado. E mais, não se cumpre, hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Prefeitura enfrenta uma situação de inadimplência. Não pode assinar convênios, tem uma folha inchada... Me perguntaram o motivo de eu disputar a eleição aqui. Eu respondo que é porque a cidade é viável. Temos plenas condições de tomar as medidas que vão transformá-la. No meu entendimento, o carro-chefe do desenvolvimento de Chapada é o turismo. Temos que desenvolver o turismo com sustentabilidade. Mas isso não é apenas apontar os pontos turísticos. Tem que preparar a cidade para isso. Hoje a cidade está feia, não tem atrativo. Por exemplo: muitos falam da Rota das Águas, mas você não vê um folder para entregar ao turista. Então, a cidade é um desafio, mas estou disposta. Com o apoio do governador Pedro Taques, que é fundamental.

MidiaNews - E qual a importância que o governador Pedro Taques vai ter para sua campanha e eventual Governo? Em que ele vai ajudar?

Thelma de Oliveira - O governador já está ajudando. As grandes obras que estão em andamento no Município são do governo estadual. Nenhuma envolve a Prefeitura. A primeira, que ele fez e já inaugurou, é a duplicação e reforma do asfalto na estrada até Mutuca. Depois, a chegada da cidade, com novo asfalto, paisagismo. E tem, também, a nova estação de captação de água, que é uma obra cara. Ele garantiu que a obra ficará pronta até o final do ano. E tem estrada para Água Fria, que são 43 quilômetros. Essas três obras, por si só, já demonstram o compromisso do governador com Chapada. Além de ele ter casa lá, todo final de semana estar lá, caminhando pela cidade, conversando com os moradores. Então, ele já deu a demonstração de que tem compromisso com Chapada.

Marcus Mesquita/MidiaNews "A Prefeitura tem um problema seriíssimo de transparência. Não conseguimos saber nada"

MidiaNews - Há informações de que sua candidatura sofre resistência do chapadense mais tradicional, pelo fato de não ser nascida lá. Como vê isso? É de fato um empecilho ou isso é uma visão simplista e preconceituosa?

Thelma de Oliveira - Acredito que a resistência não é da população chapadense, mas de alguns grupos políticos. Porque tenho andado e a aceitação é muito grande dentro da cidade. A minha dificuldade era que as pessoas sabiam quem eu era, mas não me conheciam. Então, fiz questão de me tornar conhecida, indo a todos os lugares. Não há nenhuma resistência à minha candidatura por parte da população. A resistência é dos grupos políticos e daqueles que querem manter o poder. Daqueles que não estão preocupados com um projeto de desenvolvimento para Chapada.

A palavra que mais escuto quando estou nas minhas caminhadas é “mudança”. Por isso o meu slogan é “Chapada para Todos”. Porque a Chapada do atual governo é para uma minoria que está sendo privilegiada de diversas formas. A população não tem, hoje, nenhum serviço de qualidade, não tem estrada, não tem educação, não tem saúde, não tem lazer.

MidiaNews - Então acha que são grupos políticos que tentam fazer com que esse discurso cole, de que a senhora é de fora, é forasteira?

Thelma de Oliveira - Eu sempre tive casa lá. Eu e Dante. Dante era prefeito e nós já frequentávamos Chapada. E, a partir de 1994, quando Dante virou governador, nós realmente passamos a morar lá. Tínhamos uma casa pequena, depois mudamos para uma chácara. Tem 10 anos que o Dante morreu e eu continuei lá. E o legado do Dante em Chapada é forte. Temos a “Jangada Roncador”, que é um assentamento feito por nós. Eu fui levar as primeiras famílias para lá. Como primeira-dama, levei todos os programas sociais para lá.

Marcus Mesquita/MidiaNews "Não há nenhuma resistência à minha candidatura por parte da população. A resistência é dos grupos políticos e daqueles que querem manter o poder"

Então, esse é um discurso que não está tendo e não vai ter o eco que eles gostariam que tivesse. Esse discurso é do grupo que não deseja mudança. Eles querem que Chapada continue com o mesmo ritmo que está agora. E eles sabem que se ganharmos a eleição, isso não vai acontecer. Vamos para mudar, transformar a cidade com o apoio do governador. Com nossa experiência.

MidiaNews - Adversários também alegam uma suposta inelegibilidade por conta de um processo. Como está essa questão?

Thelma de Oliveira - Esse processo já acabou. Eu cumpri a pena administrativa. Tentaram me colocar como ficha-suja, o que não aconteceu. Cumpri três anos de processo administrativo. De 2012 a 2015. Isso acabou e uma juíza mandou retirar meu nome dessa lista de inelegíveis. Isso foi um baque para eles. Eles não esperavam. Até tentam fazer usar discurso, mas já perceberam que isso não adianta. Quero fazer o debate de proposta para Chapada. De mostrar que queremos transformação para todos, não para um grupo. Então, isso é caso resolvido, esquecido.