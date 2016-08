DO DIÁRIO DE CUIABÁ



Na próxima segunda-feira (29) os postulantes ao cargo de prefeito da Capital devem se enfrentar no primeiro debate da eleição deste ano. O confronto será realizado na TV Record Canal 10 a partir das 11h10.



Os demais debates, por sua vez, devem ocorrer apenas no final do mês que vem, quando estiver mais próximo do dia do pleito. A própria Recordo realizará outro encontro entre os candidatos a prefeito em 25 de setembro.



A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, também promoverá um enfrentamento entre os candidatos a chefe do Executivo Municipal. O evento está marcado para o dia 13 de setembro às 20 horas na sede da instituição.



Como de costume, a TV Centro América (afiliada da Rede Globo em Cuiabá) realizará o último confronto entre os concorrentes ao Palácio Alencastro, que acontecerá em 29 de setembro, faltando três dias para as eleições de primeiro turno.



A Capital conta com seis candidatos a prefeito. Trata-se dos deputados estaduais Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos, além da ex-senador Serys Marly (PRP), do ex-juiz federal Julier Sebastião (PDT), do Procurador Mauro (Psol) e do historiador Renato Santana (REDE).