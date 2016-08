DA REDAÇÃO



A coligação “A Hora é Agora”, liderada pelo ex-vereador Ari Lafin (PSDB), está obrigada a cumprir, em 48 horas, a inclusão da tradução em linguagem de sinais (Libras) do programa exibido no horário eleitoral gratuito da TV.

A decisão partiu do juiz Jacob Sauer, da 43ª Zona Eleitoral de Sorriso, ao deixar claro que, se não houver cumprimento de sua determinação, pode suspender o programa e aplicar multa na coligação “A Hora é Agora” (PSDB, PMDB , PRP, DEM, PSC, PV e PSD).

No primeiro dia de veiculação da propaganda gratuita, nesta sexta-feira (26) a coligação de Ari Lafin desrespeitou o Artigo 44, Parágrafo 1º, da Lei Eleitoral (9.504/2007). A coordenadoria jurídica da coligação Sorriso no Rumo Certo, liderada por PSB e PTB, ingressou com representação no Cartório da 43ªZona Eleitoral.

"Notifique-se o candidato Ari Genézio Lafin, para que, no prazo de 48 horas, regularize a propaganda eleitoral na televisão, fazendo cumprir o dispositivo legal, sob pena de multa diária no valor de R$ 10 mil, sem prejuízo de outras sanções", despachou o juiz Jacob Sauer.