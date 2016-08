ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

Os candidatos à prefeitura de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB), declararam à Justiça Eleitoral já terem recebido R$ 199 mil e R$ 150 mil, respectivamente, em doações para a campanha.

Na declaração de Emanuel Pinheiro ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), feita na sexta-feira (26), consta que os R$ 199 mil foram recebidos a título de doações de fundo partidário e de pessoas físicas.

Conforme a legislação eleitoral, pessoas físicas só podem fazer doações que respeitem o limite de 10% dos rendimentos brutos ganhos no ano passado.

De acordo com as informações do site do TSE, 83% do valor arrecadado por Pinheiro foram repassados pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), partido que integra a sua coligação.

Já os R$ 150 mil recebidos por Wilson Santos, conforme a declaração, são originários do fundo partidário do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Este é o primeiro registro de doações no cadastro de Emanuel Pinheiro e Wilson Santos

Os candidatos são obrigados a atualizar as contas das doações obtidas a cada 72 horas, a contar da entrada do crédito na conta corrente.

Wilson Santos já utilizou 100% do valor arrecadado em doações. Conforme consta nos dados, o tucano já gastou R$ 100 mil para custear a assessoria jurídica e R$ 50 mil para assessoria institucional.

Emanuel Pinheiro ainda não declarou gastos com despesas.

