DA REDAÇÃO



O candidato a prefeito de Rondonópolis Zé Carlos do Pátio (SD) afirmou que irá priorizar a educação infantil, investimento na construção de creches para dar mais dignidade a população da cidade.

“Hoje, é essencial que preparemos a nossa criancinha de 0 a 3 anos para a alfabetização. A priorização da educação infantil no nosso Governo vai fazer com que Rondonópolis reduza a taxa de analfabetismo. Com isso, o município vai subir colocações no ranking das cidades que apresentam os melhores índices de qualidade de vida do país”, explicou.

Para conseguir os recursos, o candidato explica que será necessário montar projetos e protocolá-los em Brasília. “Já quero a partir do dia 3 de outubro começar a trabalhar em cima dessa questão”, falou.

Sobre isso, ele lembra que quando foi prefeito de Rondonópolis já priorizava a educação infantil. Como exemplo, Pátio ressaltou que a Prefeitura tinha uma parceria com a Igreja Católica que prestava um trabalho voluntário, onde chegou a administrar 40 creches que atendiam aproximadamente 2 mil crianças carentes.

Apesar disso, o candidato explicou que, atualmente, o atual gestor reduziu o investimento na educação infantil. “Pela falta da parceria com o poder público a Igreja teve que fechar mais de 70% das creches, deixando de atender diversos pais que precisam, diariamente, deixar seus filhos em um local seguro para poder trabalhar em busca do sustendo de sua família”, disse.

Contudo, o candidato finalizou dizendo que como deputado Estadual já entregou ao atual prefeito da cidade 18 projetos de obras, vindo de emendas parlamentares. “Entre os projetos, estão obras na área da educação como a construção de coberturas em quadras poliesportivas de escolas localizadas na zona rural de Rondonópolis”, ressaltou.