Ao menos 97 cidades do país não terão uma disputa propriamente dita à prefeitura neste ano. É que em todas elas há apenas um candidato concorrendo.



Isso ocorre especialmente em cidades pequenas, mas há também municípios médios, como Jales, no interior de SP, que tem quase 50 mil habitantes, e Nova Mutum, em MT, que tem 40 mil pessoas.



O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de municípios com políticos disputando sozinhos o posto: 32. São Paulo tem 17, Minas Gerais, 16, e Paraná, 14.

Veja a relação completa, segundo dados do TSE:

Jati - CE

Moiporá - GO

Mutunópolis - GO

São João da Paraúna - GO

Vianópolis - GO

Bom Jesus da Penha - MG

Carmésia - MG

Carrancas - MG

Comendador Gomes - MG

Divisa Nova - MG

Doresópolis - MG

Espírito Santo do Dourado - MG

Gameleiras - MG

Guarda-Mor - MG

Inimutaba - MG

Jequitibá - MG

Machacalis - MG

Maripá de Minas - MG

Ninheira - MG

Porto Firme - MG

Vargem Bonita - MG

Douradina - MS

Nova Mutum - MT

Nova Xavantina - MT

Bernardino Batista - PB

São Mamede - PB

Olho D'água do Piauí - PI

Altamira do Paraná - PR

Araruna - PR

Assis Chateaubriand - PR

Bom Jesus do Sul - PR

Brasilândia do Sul - PR

Cidade Gaúcha - PR

Itaguajé - PR

Janiópolis - PR

Miraselva - PR

Santa Izabel do Oeste - PR

Santa Mariana - PR

São Jorge do Ivaí - PR

São José da Boa Vista - PR

Terra Boa - PR

Lucrécia - RN

Almirante Tamandaré do Sul - RS

Anta Gorda - RS

Barra do Rio Azul - RS

Barra Funda - RS

Canudos do Vale - RS

Carlos Gomes - RS

Condor - RS

Cotiporã - RS

Crissiumal - RS

Doutor Maurício Cardoso - RS

Engenho Velho - RS

Erval Grande - RS

Estrela Velha - RS

Ivorá - RS

Lagoa dos Três Cantos - RS

Mato Queimado - RS

Nova Pádua - RS

Novo Barreiro - RS

Pejuçara - RS

Pinhal - RS

Porto Mauá - RS

Protásio Alves - RS

Putinga - RS

Rodeio Bonito - RS

Santo Antônio do Planalto - RS

São José das Missões - RS

São José do Herval - RS

São José do Ouro - RS

São Pedro das Missões - RS

Tio Hugo - RS

Vista Gaúcha - RS

Westfália - RS

Caibi - SC

Cordilheira Alta - SC

Planalto Alegre - SC

Salto Veloso - SC

Tigrinhos - SC

Alto Alegre - SP

Balbinos - SP

Bocaina - SP

Brejo Alegre - SP

Itaju - SP

Itaoca - SP

Jales - SP

Lucianópolis - SP

Mira Estrela - SP

Nova Granada - SP

Ocauçu - SP

Orindiúva - SP

Pedreira - SP

Santópolis do Aguapeí - SP

Tupi Paulista - SP

Valentim Gentil - SP

Viradouro - SP

Itapiratins - TO