Pesquisa Datafolha mostra que o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a um candidato a prefeito em São Paulo levaria 11% dos eleitores da capital paulista a votarem nesse candidato e 73% a não votar.

Já se o apoio for do presidente interino Michel Temer (PMDB), 7% dos entrevistados votariam no candidato apoiado por ele, e 65% não votariam de jeito nenhum. O apoio do governador Geraldo Alckmin (PSDB) levaria 16% dos eleitores a votarem no candidato, e 51% não votariam.

Veja os números:

Apoio do governador Geraldo Alckmin:



- Levaria a escolher esse candidato com certeza – 16%

- Talvez faça votar nesse candidato – 28%

- Não votaria de jeito nenhum nesse candidato – 51%

- Outras respostas – 2%

- Não sabe - 3%

Apoio do ex-presidente Lula:



- Levaria a escolher esse candidato com certeza – 11%

- Talvez faça votar nesse candidato – 14%

- Não votaria de jeito nenhum nesse candidato – 73%

- Outras respostas – 1%

- Não sabe - 1%

Apoio do presidente interino Michel Temer:



- Levaria a escolher esse candidato com certeza – 7%

- Talvez faça votar nesse candidato – 23%

- Não votaria de jeito nenhum nesse candidato – 65%

- Outras respostas – 2%

- Não sabe - 3%

O Datafolha ouviu 1.092 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 23 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de três pontos, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o protocolo SP-01183/2016.

Quem o padrinho apoia



Questionados se sabiam quem cada um desses três políticos estava apoiando na eleição para prefeito de São Paulo, houve grande grau de desconhecimento. No caso do ex-presidente petista, 48% não sabem quem ele apoia, e as citações sobre apoio se dividem entre Haddad (35%), Marta (10%) e Erundina (2%), entre outras menções espontâneas.

Veja os números:

Quem o governador Geraldo Alckmin está apoiando?



- João Doria (PSDB) – 19%

- Celso Russomanno (PRB) – 6%

- Marta (PMDB) – 3%

- Fernando Haddad (PT) – 3%

- Major Olimpio (SD) – 1%

- Luiza Erundina (PSOL) – 1%

- Levy Fidelix (PRTB) – 1%

- Ricardo Young (REDE) - 0%

- João Bico (PSDC) – 0%

- Henrique Áreas (PCO) – 0%

- Altino (PSTU) – 0%

- Branco/nulo – 1%

- Não sabe – 65%

Quem o ex-presidente Lula está apoiando?



- Fernando Haddad (PT) – 35%

- Marta (PMDB) – 10%

- Luiza Erundina (PSOL) – 2%

- Celso Russomanno (PRB) – 1%

- Levy Fidelix (PRTB) – 1%

- João Doria (PSDB) – 0%

- João Bico (PSDC) – 0%

- Altino (PSTU) – 0%

- Major Olimpio (SD) – 0%

- Henrique Áreas (PCO) – 0%

- Branco/nulo – 2%

- Não sabe – 48%

Quem o presidente interino Michel Temer está apoiando?



- Marta (PMDB) – 12%

- Celso Russomanno (PRB) – 5%

- João Doria (PSDB) – 4%

- Fernando Haddad (PT) – 3%

- Luiza Erundina (PSOL) – 1%

- Major Olimpio (SD) – 1%

- Henrique Áreas (PCO) – 1%

- Levy Fidelix (PRTB) – 0%

- Ricardo Young (REDE) - 0%

- João Bico (PSDC) – 0%

- Altino (PSTU) – 0%

- Branco/nulo – 3%

- Não sabe – 70%