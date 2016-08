AIRTON MARQUES

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) usou, neste sábado (27), uma frase de impacto para reforçar seu apoio à candidatura de Wilson Santos (PSDB) à Prefeitura de Cuiabá.

Questionado sobre o desgaste que teria diante de uma eventual derrota do aliado, Taques foi enfático: “Prefiro perder a eleição com companheiros a ganhar com traidores”.

A declaração foi dada durante evento com candidatos a vereador da coligação “Dante de Oliveira”, liderada por Wilson.

Taques demonstrou confiança na vitória do candidato, mas ressaltou que o governador não é “obrigado” a eleger um prefeito na Capital.

“O Wilson Santos vai ganhar as eleições. Nós temos essa compreensão. Agora, o governador não tem a obrigação de eleger o prefeito da Capital. O governador Maggi não elegeu o prefeito da Capital, assim como Silval Barbosa e Dante de Oliveira não elegeram. Por que eu teria essa obrigação?”, afirmou.

“Estou fazendo isso, pois sou cuiabano e entendo que Wilson é o melhor para administrar a cidade. Sobre o temor ao desgaste em uma eventual derrota, eu não tenho tempo para ter medo de absolutamente nada”, disse.

Apoio de secretariado

No dispositivo do evento, realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso, diversos secretários de Estado e da Prefeitura da Capital estavam presentes, afirmando o apoio a candidatura do tucano.

Ao falar sobre a participação de seu staff na disputa em Cuiabá, Taques negou que tenha feito algum tipo de orientação.

Segundo ele, os secretários apoiam Wilson, pois sabem de seu trabalho e os riscos ao município, caso os adversários sejam eleitos.

“Não é orientação. Os secretários entendem que o deputado Wilson Santos, nosso líder na Assembleia Legislativa, é o melhor caminho para Cuiabá. Os secretários sabem como nós encontramos o Estado de Mato Grosso, e nós não desejamos isso para Cuiabá”, declarou.

“Os secretários sabem o papel que Wilson representou na Assembleia, e o trabalho dele em Cuiabá. Eles não querem que ocorra com Cuiabá, o que ocorreu com Mato Grosso”, declarou.

O governador aproveitou o evento político, para destacar sua opinião de que a Prefeitura de Cuiabá não consegue realizar ações em áreas essenciais, como Saúde e Educação, sem a ajuda do Governo do Estado.

“Falam que Mauro prometeu fazer o Pronto-Socorro nos primeiros anos de governo. Mas como ele faria isso, se não teve apoio do governador passado. Ninguém administra a saúde de Cuiabá sem a ajuda do Governo”, disse.

“O Wilson, quando foi prefeito, também não pode fazer mais, pois não tinha o apoio do governador”, afirmou.