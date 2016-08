AIRTON MARQUES

O governador Pedro Taques (PSDB) afirmou, sem citar nomes, que o candidato à Prefeitura de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), traiu o prefeito Mauro Mendes (PSB).

Durante evento com candidatos da coligação “Dante de Oliveira”, no final de semana, o governador ironizou a postura de Emanuel, que, mesmo tendo ajudado a eleger Mendes, em 2012 – quando foi coordenador de sua campanha -, criticou a gestão municipal ao se tornar candidato neste ano.

“O candidato do lado de lá, de repente, começou a bater no prefeito. Mas, sabem o Cemitério da Piedade? Até o coveiro que cuida de lá foi indicação do candidato do lado de lá, que traiu o prefeito Mauro Mendes”, afirmou.

A política adora a traição, mas odeia os traidores. Eu não ando com traidor e nem deixo companheiros no escuro

Taques também disse que, ao contrário do que muitos esperam, ele nunca traiu Mendes, e continua a fazer parte do mesmo grupo político que o elegeu para o Governo do Estado.

“Diziam que não teríamos candidato a prefeito. Que Taques vai trair o Mauro e vice e versa. Isso é uma lenda, igual o “Minhocão” do Rio Cuiabá. Eu e Mauro Mendes somos companheiros desde 2010. Eu não traio companheiros. Mauro Mendes já não é mais o meu candidato a prefeito, mas o nosso candidato é Wilson Santos”, disse.

“Os traidores saíram. A política adora a traição, mas odeia os traidores. Eu não ando com traidor e nem deixo companheiros no escuro”, afirmou.

"Quem nunca errou"

Ainda em seu discurso aos candidatos à Câmara Municipal, Taques saiu em defesa do candidato a prefeito Wilson Santos (PSDB), e negou que ele tenha "traído" os cuiabanos, quando, em 2010, deixou sua gestão para disputar a eleição ao Palácio Paiaguás.

"Deus escreve certo por linhas tortas. Naquela eleição de 2010, tenho absoluta certeza, que se Wilson fosse eleito governador, nós não teríamos encontrado o Estado, em 2014 , como nós encontramos", disse.

"Então, não venha com conversa fiada, dizendo que Wilson enganou Cuiabá. Isso é conversa de gente que não entende de política e que não respeita o município de Cuiabá", declarou.

O governador também voltou a afirmar que não deseja que o grupo de Emanuel deixe a Capital da mesma forma que seus colegas de partido deixaram o Estado de Mato Grosso.

"Essa eleição de 2016 é muito importante para Cuiabá e para Mato Grosso. Só nós, que ganhamos a eleição para o Governo do Estado em 2014, sabemos como encontramos Mato Grosso. Roubaram o Estado. Violaram e desrespeitaram Mato Grosso. Eu, como cidadão cuiabano, não quero que isso seja feito aqui em Cuiabá. Por isso, Wilson Santos não é minha 6ª opção para a candidatura. Ele é o meu candidato", afirmou.

"Confio no Wilson Santos. Quem é que nunca errou ou não fez algo com o qual não se orgulha? Wilson Santos cometeu o erro na metade da gestão, para disputar a eleição do Governo do Estado, porque ele ama tanto Cuiabá, que sabe que um governador pode ajudar muito o município de Cuiabá", disse.

