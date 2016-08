AIRTON MARQUES

DA REDAÇÃO

O ex-prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), afirmou, neste sábado (17), ser “paradoxo e curioso” o fato de ter virado réu em mais uma ação de improbidade administrativa.

Na ação proposta pelo Ministério Público Estadual (MPE), Wilson, que é candidato novamente à Prefeitura, é acusado de favorecer empresas concessionárias do transporte coletivo, que teriam sido contratadas de maneira irregular na gestão do ex-prefeito Roberto França (PSDB).

A ilegalidade, segundo o MPE, se deu pela prorrogação de contratos na gestão de Wilson, que teria favorecido um pequeno grupo de empresários, em 2008 e 2009.

O candidato, no entanto, afirma que não licitou nova concessão do transporte público por orientação da Justiça, que, em quatro decisões liminares (provisórias), determinou a prorrogação automática do contrato de concessão com as empresas mencionadas Expresso NS Transportes Urbanos Ltda., Expresso Nova Cuiabá Ltda., Pantanal Transportes Urbanos Ltda., e Auto Viação Princesa do Sol Ltda.

“Me tornei réu porque não fiz a licitação para renovar os contratos do transporte público em Cuiabá. E por que eu não fiz? Não foi por birra, mas porque havia quatro decisões judiciais obrigando o prefeito a não fazer”, afirmou ao MidiaNews.

“Então, estou extremamente curioso em entender o porquê me tornei réu. Lá atrás eu respeitei a decisão e hoje eu vou responder por ter acatado quatro determinações judiciais? É algo paradoxo e curioso”, declarou.

Além de Wilson, os ex-secretários municipais na gestão do tucano, Edivá Alves e Elismar Bezerra de Arruda, também se tornaram réus.

“Nada a esconder”

Wilson esclareceu que as determinações para que a Prefeitura não realizasse nova licitação foram motivadas pelo questionamento da Associação Mato Grossense dos Transportes Urbanos (AMTU).

“As decisões me impediram de realizar novas licitações, pois a AMTU provou na Justiça que houve uma renovação forte, com um avanço na qualidade da frota de ônibus”, disse.

“Houve um atendimento quase que completo das exigências para a renovação. Eu renovei baseado em quatro decisões judiciais”, declarou.

O candidato analisou que a ação não irá atrapalhar sua campanha, pois “não tem nada a esconder”.

“Eu acho que isso tudo é bacana, pois o candidato tem que estar transparente. Isso não me incomoda, pois eu tenho segurança das coisas certas e erradas que fiz. Aliás, venho sendo absolvido de ações em todas as instâncias”, afirmou.

“Não tenho nada a esconder. Inclusive, não vou esconder nenhum apoiador meu. As pessoas sabem que sou humano e tenho erros. Elas também sabem que tenho acertos, e não foram poucos. Fiz muito por Cuiabá e agora será a oportunidade de mostrar isso”, declarou.

A ação

Na ação civil pública, assinada pelo promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, Célio Fúrio, o MPE pede que todos os réus sejam condenados com base no artigo 12 inciso II, da Lei nº 8.429/92, que estabelece ressarcimento integral dos danos supostamente gerados aos cofres públicos, além da perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio.

A norma prevê ainda que, se comprovado o dano ao erário, todos poderão ser condenados com a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano, e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Na decisão que recebeu a ação, a juíza Célia Vidotti afirmou que os acusados não conseguiram comprovar a “inexistência de improbidade administrativa” ou a “improcedência” da ação. Além disso, a magistrada declarou que a descrição dos fatos e a imputação contra os envolvidos “são claras e objetivas”, "autorizando o recebimento da petição inicial para apurar a suposta prática ímproba".

“Não há, no caso, a necessidade de descrever as minúcias dos comportamentos e as sanções que poderão vir a ser aplicadas a cada requerido”, disse.

Vidotti afirmou ainda que as acusações feitas pelo MPE trazem “fortes indícios” de que Wilson e os ex-secretários agiram de forma ímproba, "violando preceitos contidos na Lei de Licitações Públicas".

“Torna-se despicienda neste momento processual, a análise de questões pertinentes ao mérito, como a presença ou não da existência de dolo nas condutas dos requeridos, a boa-fé e outras questões que somente poderão ser dirimidas por ocasião da sentença”, afirmou.

A juíza também contestou a alegação de Wilson, quando o ex-prefeito afirmou que apenas seguiu determinações de quatro decisões judiciais. Segundo ela, três das ações mencionadas pelo ex-prefeito foram ajuizadas no ano de 2010.

“Ou seja, são posteriores ao primeiro vencimento dos contratos de concessão e à notificação recomendatória do Ministério Público, assim, por óbvio não havia decisão judicial a ser cumprida”, disse em sua decisão.

De acordo com Vidotti, a quarta ação apontada por Wilson, na verdade, diz respeito a questões sem relação com o que é discutido no processo.

Na sequência, Vidotti negou que a Justiça tenha determinado que a Prefeitura não realizasse nova licitação, como alegado por Wilson.

