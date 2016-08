DA REDAÇÃO



O candidato a prefeito de Cuiabá, ex-juiz Julier Sebastião (PDT), afirmou que, caso eleito, irá levar infraestrutura para o bairro Tijucal.

A promessa de campanha foi firmada durante caminhada na região, na manhã deste sábado (27).

Segundo Julier, uma das principais reivindicações dos moradores foi a pavimentação de ruas.

“Todo mundo já sabe quais são as vias que estão esburacadas, mas falta um prefeito com coragem para fazer isso e o Julier será esse prefeito”, disse Roberto Carlos dos Santos, um dos moradores do bairro.

Já o morador Gilmar Santos de Moraes reivindicou saneamento básico. “Temos esgoto a céu aberto na rua 111, por exemplo, o que é um serviço que não levaria muito tempo e recursos para se fazer. Isso mostra como o nosso bairro está abandonado”.

Julier assumiu compromisso de realizar um amplo programa de asfaltamento em todas as regiões de Cuiabá.

“As pessoas sofrem com a poeira na época de seca e com lama no período de chuvas. Por isso, vamos garantir o asfaltamento de ruas para que as pessoas exerçam com dignidade o direito de ir e vir”.

Na área de saneamento, Julier e a candidata a vice-prefeita Jusci Ribeiro (PT) firmaram compromisso de municipalizar novamente o tratamento de esgoto e fornecimento de água, o que foi privatizado para a CAB Ambiental.

Conforme proposta do Plano de Governo entregue à Justiça Eleitoral, a coligação “Cuiabá: Futuro e Inclusão” fará após diálogo com a sociedade um plano municipal de saneamento socioambiental, entre outros.