O deputado federal Valtenir Pereira (PMDB) saiu em defesa do candidato à Prefeitura de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), e rebateu as críticas feitas pelo prefeito Mauro Mendes (PSB).

Ele afirmou que o gestor municipal não teve "coragem" de disputar a reeleição - e que, por isso, não tem “legitimidade” e nem “moral” para criticar nenhum dos candidatos nas eleições.

“Ele teve a oportunidade de estar dentro do processo eleitoral e fugiu da raia. Na realidade, amarelou. Então, fazer críticas a Emanuel Pinheiro ou contra qualquer um dos candidatos é falar pelos cotovelos”, disse ao MidiaNews.

A única indústria que Mauro Mendes trouxe para Cuiabá foi a indústria da multa. Então, ele não tem moral para criticar nenhum dos candidatos

“Mauro Mendes tem que parar de ficar falando besteira e cuidar de Cuiabá. Os bairros estão abandonados, ele não trouxe nenhuma indústria para a cidade. A única indústria que ele trouxe foi a da multa. A Saúde continua na UTI... Então, ele não tem moral para criticar nenhum dos candidatos a prefeito”, declarou.

Nas últimas semanas, Mendes disse que Emanuel mudou seu discurso, após sua decisão de não disputar as eleições municipais.

“Parece ‘Maria vai com as outras’, que muda sua opinião ao sabor do vento. Eu tenho consciência que nesses quase quatro anos fizemos muito, mas ainda tem muita coisa para fazer”, declarou Mendes, na última segunda-feira (22).

Gestão “pífia”

De acordo com Valtenir, a decisão de Mendes em não entrar na disputa eleitoral, se deve ao fato de sua má gestão na Prefeitura.

“Porque a gestão dele é pífia, uma bolha que iria estourar dentro da campanha. Ele iria ficar desmoralizado. Por isso, ele desistiu de ser candidato”, afirmou.

"Além disso, o comentário é que poderia surgir alguma decisão judicial e tirá-lo da disputa. Então ele amarelou".

Mendes, por sua vez, afirma que não disputa a reeleição, por questões familiares e empresariais.

