DA REDAÇÃO



Em grande ato com a juventude da coligação “Um novo prefeito. Para uma nova Cuiabá”, o candidato a prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), garantiu revolucionar a vida dos jovens cuiabanos.

Dentre as metas destacadas por Emanuel, está o fortalecimento de programas que propiciem o primeiro emprego, tais como; o “Jovem Aprendiz” - englobando adolescentes de até 18 anos; “Meu Primeiro Emprego”, para os jovens de 17 a 24 anos e cursos preparatórios para a inserção na Universidade por meio da retomada do “Cuiabá Vest” e o “Bolsa Universitária”.

O candidato também pontuou, para mais de 300 pessoas no evento realizado na noite de sexta feira (26), que fará cursos profissionalizantes em parceria com a iniciativa privada, visando à preparação da 1ª qualificação e inserção profissional dos jovens, que atualmente não conseguem o 1º emprego ao sair da menoridade por falta de experiência nas funções.

“O jovem Niuam Ribeiro (candidato a vice prefeito) esta nessa chapa, porque não podemos deixar aos nossos sucessores uma herança de incertezas. Vamos ter uma gestão compassiva aos problemas da juventude. Juntos encontraremos as soluções para valorizar o futuro da tricentenária Cuiabá’, enfatizou, o candidato a prefeito Emanuel Pinheiro.

Ainda de acordo com ele, “hoje, os jovens sofrem com a falta de experiência. Como terão experiência sem oportunidade de trabalho? Em nossa gestão isso vai acabar”.

Niuam Ribeiro (PTB) reforçou as metas. "A juventude pode ter a certeza de que nós cumpriremos tudo o que estamos pontuando. Os jovens de Cuiabá terão orgulho dessa gestão. Além de participarem ativamente do processo se sentirão representados por nós em seu dia a dia", finalizou.

Adesão da juventude

“Ter vez e voz junto aos poderes públicos, este é o anseio da juventude cuiabana”, garante a advogada Natália Carvalho, no lançamento da Coordenadoria da Juventude.

Natália estava entre os 300 jovens que compareceram ao evento na noite dessa sexta-feira (26), para garantir apoio a Emanuel Pinheiro. “Não podemos mais ser jogados de lado. Queremos participar do processo, não vamos aceitar que escrevam nosso futuro sem nossa presença”, ressaltou.

A jovem Luana Marques do bairro Osmar Cabral declara que seu primeiro voto será em Emanuel. “Eu tenho 16 anos e vou votar no prefeito Emanuel. Estou convicta de que meu primeiro emprego estará garantido em 2017, com a vitória dele”, disse.

O coordenador da juventude, Kennedy Marques, reforça. “Pela primeira vez senti que faremos realmente parte do processo. Cuiabá precisa disso, e as propostas do Emanuel e do Niuan são mais que anseios, elas são o sonho de todos os jovens da capital”, frisou.