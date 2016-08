DA ASSESSORIA



Ao participar da inauguração do comitê de campanha do candidato do PDT em Rosário Oeste (136 Km de Cuiabá), Luiz Fernando, o presidente do partido, deputado Zeca Viana, destacou que o empresario é "o legítimo representante do povo de Rosário Oeste".

"Precisamos ter como prefeito um legítimo representante de vocês. Alguém que vocês se orgulham de ter na prefeitura. Não aquelas pessoas em quem você vota e depois de 4 a 5 meses esquecem do povo e começam a fazer as coisas erradas", disse Zeca Viana.

O deputado destacou que tem orgulho de ser do PDT por ter gente como Luiz Fernando filiadas ao partido, um homem honrado e "pessoa de bem, que quer o melhor para outras pessoas".

O deputado pediu ainda para todos da coligação de Luiz Fernando dedicarem um dia, uma semana, 10 dias para pedir voto para a campanha. "Nesses 30 dias da campanha vamos fazer um esforço, se doar. Não é só votar, vamos pedir o voto do seu vizinho, seu compadre e seu parente, para somar com Luiz Fernando, prefeito de Rosário, 12", conclamou Zeca Viana.

"Precisamos de gente que tenha visão administrativa, que saiba fazer a coisa corretamente e valorize o dinheiro público", afirmou Zeca Viana. A coligação de sustentação da candidatura de Luiz Fernando é formada por PDT, PMDB, PT, DEM, PRTB e Pros.

O candidato a prefeito do PDT em Rosário Oeste, Luiz Fernando, afirmou que aqueles que ajudarem a eleger também vão participar da gestão. "Quem é dono do mandato são vocês. Prefeito não é dono de prefeitura, deputado não é dono de Assembleia Legislativa. Quem é o dono, e manda, é o povo. Temos vários deputados que têm ajudado. Mas, infelizmente, nossas administrações não têm corrido atrás", comparou.

"O povo rosariense está cansado, não aguenta mais sofrimento. Nossas crianças e professores estão sofrendo. Nossas escolas estão detonadas. Quatro anos se passaram. Então, cobrem de nós, de mim, do deputado. Vistam nossa camisa. Vou fazer um compromisso de ser prefeito de rua, e não de gabinete. E o dinheiro da prefeitura é do povo", disse Luiz Fernando.