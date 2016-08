“Viemos somar por uma Várzea Grande melhor para todos e não para poucos”, disse o presidente do PT do B, Sidney Magalhães

DA REDAÇÃO



O PT do B – Partido Trabalhista do Brasil e seus 27 candidatos a vereador aderiram oficialmente a campanha da Coligação Pra Avançar e Melhorar da prefeita Lucimar Campos (DEM) em Várzea Grande.



O anunciou foi feito na manhã deste domingo, 28, pela própria prefeita, pelo senador Jayme Campos, pelo presidente da sigla Sidney Magalhães e pelos atuais vereadores, Gordo Goiano, Ferrinho, Leonardo Mayer e Sumaia Almeida, sendo os três primeiros candidatos a reeleição, além de partidários e demais candidatos.

“Viemos somar por uma Várzea Grande melhor para todos e não para poucos”, disse o presidente do PT do B, Sidney Magalhães assinalando que inicialmente estavam coligados na majoritária com o PSDB do então candidato que renunciou, William Cardoso.

“Estamos aqui todos por uma Várzea Grande melhor”, disse Sidney Magalhães anunciando que nesta segunda já protocola a nova decisão partidária que foi tomada quando o então candidato William Cardoso, substituído por Alan Top Gás (PV), desistiu da disputa eleitoral.

Os vereadores e candidatos a reeleição Claídes Ferrinho, Gordo Goiano e Leonardo Mayer reafirmaram que a decisão de aderir a campanha da prefeita Lucimar Campos partiu de um sentimento popular, das ruas que aprova a curta gestão da mesma e anecessidade da continuidade por causa dos avanços conquistados nos últimos 1 ano e 3 meses, desde que assumiu a administração municipal.

“Nós que convivemos como vereador desde janeiro de 2013 percebemos como as coisas mudaram para melhor a partir de maio de 2015 quando a prefeita Lucimar Campos chegou ao poder e imprimiu um ritmo mais eficiente, transparente e de conseguir atender aos anseios da população”, disseram os vereadores, Gordo Goiano e Ferrinho.

Já a prefeita Lucimar Campos reafirmou seu compromisso com Várzea Grande e sua gente e principalmente em continuar trabalhando para que seja resgatada a confiança da população em seus gestores públicos. “Desde quando assumi sempre preguei um pacto de amor por Várzea Grande e sua gente para que todos tenham orgulho de ser e viver nesta terra”, frisou a prefeita e candidata sinalizando que se considera pronta, preparada, determinada e segura de que encontrará o respaldo necessário nos Governos, Federal do presidente Michel Temer (PMDB) e Estadual do governador Pedro Taques (PSDB).

“Nos últimos meses Várzea Grande foi atendida nos pleitos que eu levei para os governos federal e estadual, além do respaldo de todos os 8 deputados federais, independente de sigla partidária, dos três senadores e da quase totalidade dos deputados estaduais. Só não temos o apoio dos 24 deputados por causa de vaidades pessoais de alguns”, disse Lucimar Campos.

Candidato a vice-prefeito na chapa Lucimar Campos, José Hazama (PRTB) deu as boas vindas para os novos aliados e asseverou que é fácil e aceitável pela população a mudança de apoio político e partidário que se sabe que não houve acerto, troca de cargos ou qualquer outro tipo de atitude, apenas e tão somente o entendimento pela melhor proposta de governo e pelo reconhecimento as realizações já executadas.

“Sou novato em política partidária e já ouvir muita história, mas agora que participo diretamente, estou convicto de que é possível se fazer as coisas com seriedade, transparência e honestidade e isto vai repercutir muito em prol da cidade e de sua população”, reconheceu Hazama.

O ex-prefeito por três mandatos, ex-governador de Mato Grosso e ex-senador, Jayme Campos reafirmou que a adesão se deu dentro de um pacto por Várzea Grande e sua gente. “Estão percebendo que nós temos compromisso com a cidade e sua população, porque comparam o que foi Várzea Grande nos últimos 12 anos e no que ela está se transformando”, disparou o senador, asseverando que os críticos da administração Lucimar são os mesmos que não fizeram nada no passado, no presente e não farão no futuro, pois a população está cansada dos falsos profetas e daqueles que só trabalham para si mesmo.

A prefeita e candidata a reeleição lembrou das dificuldades de uma gestão pública e todos os obstáculos que estão colocados e os que virão pela frente para assegurar que vai se empenhar e se dedicar para romper os vícios do passado e demonstrar que é possível se fazer mais e melhor. “Temos programas de atuação em todas as áreas, saúde, segurança, pavimentação de ruas e avenidas, social, juventude, esporte, educação e não vamos parar na intenção de continuar o resgate da credibilidade e da confiança da gente de Várzea Grande nos seus gestores públicos”, ponderou Lucimar Campos.

O presidente do PC do B em Várzea Grande, César Delgado explicou que assim como seu partido o PT do B, acabou vendo junto a população que a melhor proposta de governo e de realização repousa na prefeita e candidata a reeleição, Lucimar Campos. “Você sente nas ruas, junto as pessoas a credibilidade e o respeito que a população tem para com a prefeita Lucimar Campos, e quando se tem confiança e credibilidade se tem dois dos três ingredientes necessários para o sucesso de uma administração pública, sendo o terceiro a competência e a relação com outros políticos para dar suporte para as realizações”, disse César Delgado.