Candidato do PSB visitou a tradicional feira realizada aos domingos na Rua tangará, no bairro São Domingos

DA ASSESSORIA



Dona Leninha dos Santos, uma pernambucana de Petrolina e que adotou Sorriso como a sua terra, foi uma das dezenas de pessoas que o prefeito Dilceu Rossato, candidato à reeleição para a Prefeitura de Sorriso, conversou na manhã deste domingo (28).

Juntamente com candidatos a vereador, o candidato do PSB visitou a tradicional feira realizada aos domingos na Rua tangará, no bairro São Domingos.

“Desde 1992 não perco um aniversário da dona Leninha”, contou Rosato ao encontrar a amiga. Depois de um abraço, ele disse que vai fazer algumas melhorias no Assentamento Jonas Pinheiro, onde dona Leninha mora. “Estamos trabalhando para implantar um projeto de irrigação e também um laticínio”, informou o candidato à reeleição pela coligação “Sorriso no Rumo Certo”. No assentamento, distante 20 km da cidade, um dos investimentos realizados pela prefeitura, foi a instalação de um sistema de resfriamento de leite.

Aos 66 anos, dona Leninha já trabalhou muito e continua trabalhando, como faz aos domingos na feira, onde vende pastéis, sucos e caldo de cana. Ela diz que deu conta em educar os sete filhos biológicos e nove adotivos. “Estão todos formados”, fala, com orgulho. Sobre o prefeito, ela disse que conheceu Rossato no início dos anos 90, bem antes do primeiro mandato dele (2005 a 2008). “O Rossato tem que dar continuidade ao que está fazendo, como a melhoria na saúde. Ele tem trabalhado pelo crescimento da cidade. No dia 2 de outubro estaremos juntos e convido a todos os meus amigos, meus conhecidos, que continuem lutando do nosso lado, ficando com o Rossato”.

A visita à feira foi um reencontro com pessoas que o prefeito conhece há vários anos, já que tem como hábito percorrer a cidade, principalmente nos fins de semana para conversar com a população. O paraibano Erivaldo de Souza Vieira, 31 anos, disse que está na cidade há cinco anos e já conversou com Rossato diversas vezes.

“Vim da Paraíba e Sorriso é a terra das oportunidades. “Já vi o perfeito em vários cantos, no comércio, na rua, ele dá atenção às pessoas, conversa. Vou votar pela primeira vez aqui e acho que o Rossato merece continuar na prefeitura pelo que vem fazendo”, disse Erivaldo, que trabalha de segunda a sábado na rua e aos domingos vende seus produtos importados na feira.

Entre um abraço e outro e algumas paradas para tirar fotos com adultos e crianças, Rossato conversou com os feirantes e com os seus clientes. Ouviu manifestações de apoio à sua reeleição, sugestões e alguns pedidos. Rossato disse que pretende continuar trabalhando para o desenvolvimento de Sorriso e por isso precisa do apoio de todos para conquistar mais um mandato.

Para o pastor Silvio, da igreja Pentecostal, as ações realizadas por Rossato nas mais diversas áreas, mostram que ele é um homem em que se pode confiar. “Ele tem melhorado a saúde, a educação da nossa cidade. Atende muito bem a todos, representa bem a nós, a nossa cidade e as nossas igrejas. É por isso que estamos apoiando o prefeito Rossato para ele continuar o trabalho que está fazendo aqui na cidade, que é muito bom e bem visto pela sociedade”, afirmou o pastor, que tem uma loja de confecção na rua Tangará, onde é realizada a feira.