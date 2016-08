O prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, que respondeu críticas do deputado federal Valtenir Pereira

DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), rebateu as declarações do deputado federal Valtenir Pereira (PMDB), que afirmou que o gestor municipal teve uma gestão “pífia” e que deixou os bairros “abandonados”.

“O Valtenir é o tipo de político que faço questão de não ter perto de mim. Graças a Deus ele saiu do PSB. Aliás, ele muda de partido igual algumas pessoas mudam de camisa. É um político que, no entorno dele, não se faz rodinha. Basta perguntar para os outros parlamentares federais”, afirmou em entrevista à rádio Capital FM, na manhã desta segunda-feira (29).

Para Mauro Mendes, o parlamentar desconhece a realidade da cidade. O chefe do Executivo citou o programa “Novos Caminhos”, que, segundo ele, já chegou a mais de 300 km da Capital.

Valtenir é o tipo de político que faço questão de não ter perto. Graças a Deus ele saiu do PSB. Aliás, ele muda de partido igual algumas pessoas mudam de camisa

“Fazer crítica é normal, temos que ouvir. Há muito problema em Cuiabá, sei disso. Agora, o deputado Valtenir, antes de falar, não pela boca, porque o que ele está fazendo é falar besteira, deveria andar um pouco em Cuiabá”, disse.

“Ele deveria ver os mais de 300 km de asfalto que fizemos nos bairros, deveria visitar a obra do novo Pronto-Socorro, visitar o Hospital São Benedito, visitar as duas UPAs que entregamos, visitar o Centro de Abastecimento de Medicamentos, que construímos no Distrito Industrial, e deveria ver algumas coisas antes de falar besteiras”, afirmou.

Segundo o prefeito, a Capital recebeu investimentos mesmo no período de crise econômica, em que Municípios e Estados sofrem para manter o salário dos servidores em dia.

“E de onde vem o dinheiro? De uma boa administração, séria, correta, de muito trabalho e pouca conversa fiada. Então, não vou nem perder meu tempo com conversa fiada do deputado Valtenir”, completou.

Leia também:

"O Mendes tem que parar de falar besteira e cuidar de Cuiabá"

“Parece Maria vai com as outras”, diz Mendes sobre Emanuel