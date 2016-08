DOUGLAS TRIELLI, ÉRIKA OLIVEIRA E AIRTON MARQUES

Os seis candidatos a prefeito de Cuiabá chegaram com quase uma hora de antecedência aos estúdios da TV Record, para o primeiro debate eleitoral, na manhã desta segunda-feira (29).

O ex-juiz federal Julier Sebastião da Silva (PDT) chegou acompanhado de sua vice, Jusci Ribeiro (PT), do deputado estadual Zeca Viana (PDT) e de membros de sua assessoria.

Ele afirmou que irá pautar o debate por seu programa de governo e negou que irá “atacar” os adversários.

“Vou me pautar pelo o que a população vem querendo dos candidatos, que apresentem propostas que melhorem a vida de cada um de nós em Cuiabá. Então, vamos nos basear no nosso programa de Governo que está disponível nos nossos sites. Quanto aos demais candidatos, isso é problema de cada um”, afirmou.

Já o deputado estadual Emanuel Pinheiro (PMDB) chegou acompanhado de seu marqueteiro, o ex-senador Antero Paes de Barros, e de membros da coordenação de sua campanha, como o presidente municipal do PTB, Roberto Bezerra.

“Nosso foco será tudo que diz respeito à vida população cuiabana. Vamos procurar debater propostas, ideias e projetos para melhorar a vida das pessoas. E, indiscutivelmente, saúde, segurança, educação e transporte são os temas que mais incomodam a população e que precisaremos avançar”, disse Emanuel.

O candidato Procurador Mauro (Psol) diz que o debate será importante porque todos terão o mesmo tempo.

"Acredito que vai ser um bom debate. A gente vai poder estar discutindo as ideias. É normal que sejam apontadas incoerências e incongruências dos adversários. Quer falar mais para mostrar o plano de governo", afirmou.

"Todos vão estar em situação de igualdade”. Será um momento muito superior aos 15 segundos [da propaganda eleitoral].

Já a senadora Serys Slhessarenko (PRB), afirmou que espera um debate limpo, pois o povo está cansado de discussões.

"Espero que seja um debate de alto nível, o povo quer isso, chega daquelas discussões, isso faz parte do passado."

Mas garantiu, que responderá os demais candidatos.

"Se tiver acusações, do jeito que vem volta", pontuou.

Começa debate na Gazeta (Atualizada às 11h10)

No primeiro bloco, os candidatos responderam perguntas dos jornalistas. O primeiro a responder foi o candidato procurador Mauro (PSOL), que respondeu à jornalista Patrícia Dorileo (Gazeta) sobre concorrer a diversos cargos, mas nunca ser eleito e o que faz entre os intervalos das eleições.

“Nesse intervalo me dedico ao meu trabalho. Estamos nos propondo a uma nova forma de fazer política. E por isso é preciso sentir o que povo pensa. Sentimos um bloqueio midiático com nossa campanha, estamos sempre nos dedicando nas redes sociais, mas nunca temos respaldo da mídia. A população acompanha isso e fazemos política sem conchavos”, afirmou.

Rodoanel e ônibus (Atualizada às 11h18)

O jornalista Airton Marques, do MidiaNews, questionou Wilson Santos sobre o fato de ser réu em fraudes na licitação do Rodoanel e por não ter licitado o transporte urbano.

"Não houve nenhum desvio de recurso no Rodoanel, absolutamente nada . Minnha marca em 30 anos de vida pública é a honestidade. Em todas ações eu tenho sido absolvido. Não tenho condenação nenhuma em 30 anos", afirmou.

Sobre o transporte publico, disse que não licitou na época em que era prefeito porque havia 4 decisões impedindo a licitação.

Não vamos acabar com o passe livre, mas não é justo a prefeitura arcar com estudantes do Estado e Federal

Sistema de transporte e Passe-livre (Atualizada às 11h15)

Já o jornalista Ulisses Lalio (Gazeta) questionou o candidato Renato Santtana (Rede) sobre seus projetos para o transporte público. O candidato afirmou que “Ter transporte de qualidade é tratar também de saúde” e disse que irá trabalhar para melhorar a qualidade do transporte da capital.

Em seguida, o jornalista Rafael Costa (FolhaMax) perguntou a Serys Slhessarenko sobre o passe livre da Capital, que é bancado para estudantes do Município e do Estado.

“Não vamos acabar com o passe livre, mas não é justo a prefeitura arcar com estudantes do Estado e federais. Precisamos da contribuição de todos para que a Prefeitura tenha condição de pagar e não ficar com esse problema”.

Prisão de Arcanjo (Atualizada às 11h26)

Questionado pela jornalista Laíse Lucatelli, do site Olhar Direto, sobre sua propaganda eleitoral, em que diz que “lugar de bandido é na cadeia”, o ex-juiz Julier da Silva apresentou seu programa de Governo.

Julier Sebastião afirmou que, caso eleito, vai implantar o programa “Cuiabá Segura”, para reduzir a violência na cidade.

Sobre o fato de usar a prisão do Arcanjo com mote de campanha, Julier disse que “quem tem serviço prestado deve apresentar”. “Quem não tem serviço prestado, faz promessa. Quem prometeu e não cumpriu, pede desculpas”.

Sem loteamento (Atualizada às 11h25)

O último a perguntar foi o jornalista Tarso Nunes (RDNews), que ressaltou que Emanuel Pinheiro está coligado a 12 partidos. Questionou se o peemedebista irá “lotear” suas secretarias aos membros dessas siglas. O candidato negou a possibilidade.

“Tenho dito e reafirmou que ninguém põe cabresto em Emanuel. Fui convocado para um projeto para Cuiabá e não aceito loteamento e imposições de grupos. Eu disse que vou governar com a graça de Deus e com pessoas comprometidas, com perfil técnico e político para ter sensibilidade no trato com pessoas”, afirmou.

Começa segundo bloco (Atualizada às 11h30)

O segundo bloco começou com Emanuel perguntando ao candidato Renato sobre Saúde. Disse que o atual prefeito, Mauro Mendes (PSB) avançou com as obras do novo Pronto-Socorro e o São Benedito. E disse que irá inaugurar obras como a UPA Verdão. Então, questionou sobre suas propostas para o setor.

“Se investe muito em saúde curativa, mas precisamos investir em saúde preventiva. Quando se investe em ônibus de qualidade, também se investe em saúde. Vamos fazer a integração”, afirmou.

Marcus Mesquita/MidiaNews Candidatos durante primeiro debate na TV, nesta segunda-feira (29)

Emanuel então usou a replica para afirmar que irá ampliar a rede de saúde da família com mais 125 equipes. Renato disse que o orçamento é pequeno e que precisa mudar a cultura do Executivo.

Sem coligação (Atulizada às 11h40)

O candidato Renato Santanna escolheu Procurador Mauro. “Nós fazemos uma política de diálogo com toda a sociedade. "Como pretende administrar Cuiabá se não faz coligação"?, questinou.

Mauro diz que o não se coliga porque tem programas diferentes. “A maioria dos adversários propõem a privatização da Sanecap e do transporte”.

Não vamos fazer o toma-lá-dá-cá com vereadores. Se formos prefeitos, a Câmara fará seu papel de fiscalizar”.

Venda da CAB (Atualizada às 11h35)

Procurador Mauro perguntou a Wilson o motivo de não ter implantado os programa que propõe agora durante seus primeiros mandatos. E associou sua gestão a venda da CAB pelo seu vice, Chico Galindo (PTB).

“Eu fui o prefeito que mais fez água com o ETA Tijucal. Você pode mandar sua equipe ao bairro Dr Fabio e Altos das Serra. Construí 26 km de adutoras e reservatórios. Quanto a venda da CAB, não tenho anda a ver com isso. Ela entrou dois anos depois”, disse.

“O senhor tem tudo a ver com a CAB, foi o seu vice que a vendeu, foi o seu grupo político”, rebateu o procurador.

“Eu deixei a prefeitura em março de 2010. E se for eleito vou retomar os servidores de água e esgoto”.

Educação Integral (Atualizada às 11h48)

O candidato Wilson Santos questionou Serys Slhessarenko sobre suas propostas na área da educação, como a criação de cursinhos pré-vestibulares, citando o extinto Cuiabá-Vest.

Wilson quis saber, como essas políticas funcionariam na prática.

Serys respondeu que pretende criar o “Enem Vest”, que servirá para garantir o acesso aos alunos das escolas públicas em instituições nível superior.

Além disso, a candidata disse que pretende discutir a criação de escolas integrais.

"Pretendo implantar escolas integrais com educação integrall. Inslusive, quero convocar uma conferência municipal para discutir os problemas na área da educação e avançar no que for possível", disse.

Ararath (Atualizada às 11h49)

Serys pergunta para Julier, citando a Operação Ararath. “O senhor faz campanha dizendo que tem um jeito novo de fazer política. Qual é o jeito novo de fazer política? Será que do jeito que o senhor foi parar na Operação Ararath?"

“Eu não respondo a qualquer processo. O processo foi anulado. Evidentemente, estamos no século 21. Se o prefeito Roberto França estivesse aqui, teríamos nesta eleição uma reprise de 2000.

Estamos com os mesmos políticos do século 20.

Serys insiste. “Quero saber qual é o jeito certo de governar”.

"O jeito novo é inverter as prioridades, dizendo que somos a favor do povo, que a passagem seja a mais barata das capitais brasileiras, como é em Fortaleza, que é administrada pelo PDT".

CPI e Maracutaia (Atualizada às 11h40)

Em seguida, Julier questionou a Emanuel que enquanto estava secretário da gestão Wilson Santos, uma CPI na Câmara apontou “maracutaia” na questão do transporte público e que o prefeito estaria ligado às empresas.

“Eu fui secretaria por um ano e dois meses e o relatório foi após nossa saída da secretaria, mas promovemos transformações profundas no transporte. Foi nessa época que acabamos com o terminal da vergonha, no centro e colocamos a bilhetagem eletrônica”, disse Emanuel.

“Aquela CPI apurou que a passagem deveria custar 81 centavos e os secretários defenderam a R$ 1,80 a mais cara da época. Devemos, sim, reduzir passagem de ônibus para ser a mais barata”, rebateu Julier.

“Quero deixar claro que naquele período também renovamos a frota de ônibus em 20% da frota e adaptamos ao portador de deficiência e imprimimos um ritmo tão humanizados”, completou Emanuel.

Segurança e Guarda Municipal (Atualizada às 11h50)

Emanuel questiona em seguida que Wilson criou a Guarda Municipal, mas não implantou e perguntou a Serys qual o seu programa para o setor.

“Realmente nos deixa totalmente aterrorizados essa questão da Segurança. Não é questão do município, mas não podemos ignorar e vamos criar a Guarda Municipal. Mas não é só isso. Temos que tratar pessoas com segurança no sentido macro e maior, precisamos cuidar desde a questão da droga”, disse.

Política para mulheres (Atualizada às 11h54)

A candidata Serys Slhessarenko perguntou ao procurador Mauro como ele pretende implantar políticas públicas voltadas para as mulheres.

Serys pediu também que Mauro comentasse as declarações de Julier da Silva, de que os demais candidatos não haviam apresentado o plano de governo.

O procurador Mauro disse que estranha essa afirmação vinda de um magistrado e garantiu que foi o primeiro a apresentar seu plano de governo.

Mauro aproveitou o momento para alfinetar o candidato Wilson Santos, alegando não responder a nenhum processo judicial.

Sobre políticas públicas voltadas para as mulheres, ele disse que irá “garantir a presença de mulheres em cargos públicos e que pretende acabar com a cultura machista dentro da política”.

Mão no bolso (Atualizada às 11h55)

Procurador Mauro faz pergunta para Julier. "O senhor fala em inclusão, mas votou contrariamente a participação minha e do Renato no debate. É esse tipo de inclusão que o senhor que vai ter na prefeitura?

Julier responde. “Essa posição é a mesma dos presos que dizem que a lei é injusta. Lei deve ser cumprida. O senhor acha que tem que dar jeitinho. É assim que o senhor vai agir?”.

Julier parte para o ataque. "O senhor é dissimulado e não fala que é procurador da Fazenda, que mete a mão no bolso do cidadão. O senhor fala que é membro do MPE". O Procurador pediu direito de resposta.

Teto de hospital (Atualizada às 11h56)

Em tom incisivo, Julier questiona se em uma eventual nova gestão de Wilson, o teto do Pronto-Socorro irá igual, em referência a um episódio que aconteceu na gestão tucana.

Sem responder, Wilson afirmou que assumiu um compromisso pata terminar as obras da gestão Mauro Mendes quanto às obras do Pronto-Socorro.

“O senhor não respondeu minha pergunta. Quero saber se o teto do hospital irá cair novamente em sua gestão?”, rebateu Julier.

“Vou avançar também na chamada atenção básica. Cuiabá tem 70 equipes da saúde. Temos a conta e sabemos de onde vamos tirar o dinheiro e quero garantir que 80% da população do SUS seja atendida nesse programa”, completou.

Transporte Público (Atualizada às 12h00)

O candidato Wilson Santos perguntou a Renato Santtana se ele pretende criar novas avenidas em Cuiabá e lembrou da criação da Avenida das Torres, quando foi prefeito de Capital.

Renato disse que antes de pensar em fazer novas obras é preciso entregar as que estão em curso e melhorar as condições do trânsito em Cuiabá.

Tenho orgulho de ser cuiabano e ocupar o cargo de procurador da Receita Federal, que arrecada recursos para o Brasil. Não tenho vergonha nenhuma

“Com o tempo e com o aumento do fluxo na Avenida das Torres esta obra deve se tornar obsoleta. É preciso garantir transporte público de qualidade e organizar o transito de Cuiabá”.

Debate interrompido para exibição da propaganda eleitoral obrigatória (Atualizada às 12h01)

Volta da propaganda eleitoral (Atualizada às 12h11)

Exercendo o direito da réplica, Wilson Santos disse à Renato Santtana que governar não está ligado à utopias.

Renato respondeu que o caixa da Prefeitura não comporta novas obras.

“A prefeitura não tem dinheiro em caixa para lançar novas obras que se tornem ultrapassadas como a Avenida das Torres”, disse.

Água e Esgoto (atualizada às 12h15)

Renato Santtana ressaltou que um dos seus programas propõe um inventário do carbono para resolver os problemas do saneamento da capital. Ele questionou qual o programa de Emanuel para o setor.

“O saneamento é um dos grandes problemas que afligem a população e aflige o meio ambiente. Precisamos tomar medidas para dar um salto. Hoje são 35% de esgoto tratado e perdemos oportunidade de resolver isso em 2007 com Operação Pacenas e agora com a CAB”, disse Emanuel.

“O candidato falou errado, são 22% e se continuarmos nesse ritmo vamos resolver isso somente daqui a 100 anos”, rebateu Santtana.

“Eleitor, são 35% sim e tenho como provar. A diferença que falta custa R$ 600 milhões, mas nós não temos esse dinheiro. Nossa campanha é pautada pela verdade. Uma gestão só não dá conta de universalizar. Então, estamos preparando um um projeto de seis a oito anos”, concluiu Emanuel.

Direito de resposta (Atualizada às 12h18)

A direção de jornalismo da Record acatou o pedido do Procurador Mauro e concedeu direito de resposta pela acusação de Julier, que disse que ele "metia a mão no bolso do cidadão" e que mentiu dizendo que era membro do Ministério Público.

"Tenho orgulho de ser cuiabano e ocupar o cargo de procurador da Receita Federal, que arrecada recursos para o Brasil. Não tenho vergonha nenhuma. Nunca disse que sou membro do MP. Sou membro da Advocacia Geral da União", disse o procurador.

Começa terceiro bloco (Atualizada às 12h19)

Julier da Silva inicia o bloco de perguntas e se direciona à Wilson Santos.

Julier disse que Wilson foi opositor ferrenho aos servidores públicos estaduais no caso da RGA. Ele perguntou se Wilson dará o mesmo tratamento aos servidores municipais, caso seja eleito.

Wilson Santos defendeu o governador Pedro Taques e disse que, assim como o governo estadual, seu compromisso será de honrar salários.

Na réplica, Julier disse que Wilson teve oportunidade de fazer muito por Cuiabá, mas não o fez.

Em tréplica, Wilson disse que voltará à prefeitura de Cuiabá de forma responsável, sem propostas exageradas, tendo em vista a crise dramática enfrentada em todo o país.

“Não faremos cortesia com chapéu alheio”, disparou Wilson.

Microcrédito (Atualizada às 12h25)

“Quando estive a frente da prefeitura criei o banco Cuiabano e entregamos mais de mil pequenos empréstimos. O senhor pensa em recriar o cuiabano e fazer uma política de microcrédito?”, questionou Wilson a Emanuel.

“Acreditamos que é importantíssimo o município ajudar os pequenos. Vemos que mesmo com orçamento baixo, a Prefeitura faz sua parte em saúde, educação, mas nessa questão não tem programa. Vamos implantar esse programa, porque é importante que as pessoas saiam do desemprego”, disse Procurador Mauro.

“Você que estamos nos assistindo, desempregado, pensando até em fazer alguma bobagem, nem sempre microcrédito resolve. Minha proposta é trazer de volta o Cuiabano e garantir aos mais pobres oportunidade para trabalhar”, rebateu Wilson.

“Na nossa gestão vamos garantir a efetividade dos serviços públicos. Temos como propostas que as pessoas conheçam e tenham acesso a esses programas. Para não ser apenas uma peça publicitária”, concluiu o procurador.

Municipalização do VLT (Atualizada Às 12h27)

O candidato Emanuel Pinheiro iniciou sua pergunta falando sobre o transporte público atual de Cuiabá. Segundo ele, o transporte coletivo na capital é caro e ineficiente.

Em pergunta à Serys Slhessarenko, indagou de que forma ela pretende solucionar este problema.

Serys demonstrou estar alinhada à Emanuel no desejo de municipalizar o VLT.

A candidata disse que, se for eleita, vai pressionar o governo pela finalização das obras o VLT e criar novas linhas especiais.

Os candidatos utilizaram a réplica e a tréplica para promover suas propostas quanto à finalização das obras do Veículo Leve sobre Trilhos.

Educação (Atualizada às 12h35)

Serys questiona Renato sobre a proposta para Educação.

“Senadora, a senhora é uma pessoa da área da Educação, assim como eu. Entendo que não podemos tratara Educação de forma isolada, mas, sim, conectada, como na saúde e no transporte. Se fizemos transporte de qualidade, estaremos colaborando com a educação”, disse Renato.

Serys, então, lembrou que há um déficit de creches na Capital. Renato afirmou que antes de se iniciar novas obras para creche é preciso concluir as atuais do prefeito.

Obras da Copa (Atualizada às 12h32)

O candidato Procurador pergunta a seu adversário Emanuel Pinheiro. “O senhor foi deputado estadual durante o mandato de Silval Barbosa, com diversos casos de corrupção. Por ser da base, não viu ou não quis ver a corrupção”?, questionou.

“Fui um dos deputados que cobrou celeridade nas obras da Copa do Mundo”, afirmou Emanuel. “Cuiabá não teria os R$ 4 bilhões se não fosse aquele momento histórico. Deixei a fiscalização para as instituições como MP, Controladoria, TCU, TCE... Estavam todos lá dentro. Eles municiavam a AL. Eu queria obra para a população”.

O Procurador Mauro rebate. “Queremos que o vereador possa fiscalizar o Executivo. Todos desvios aconteceram sob as barbas dos órgãos de controle”. Emanuel responde dizendo que o procurador também não fez nada como cidadão.

Marqueteiro senta-se no chão para assistir debate (Atualizada às 12h35)

Divulgação Marqueteiro Kleber Lima, senta no chão para acompanhar debate



O jornalista Kleber Lima, marqueteiro do candidato Wilson Santos, quebrou o protocolo e assistiu a um dos blocos do debate no salão reservado à impressa.



Em dado momento, Kleber ser mostrou tão à vontade que se sentou no chão.

Empregabilidade (Atualizada às 12h41)

O candidato Julier prometeu que seu governo vai trabalhar para que a licitação no transporte tenha como requisito a empregabilidade.

“Vamos trabalhar para a tarifa ser a mais barata, vamos trabalhar para que o conselho de transporte funcione. Vamos trabalhar para que a empregabilidade seja uma das cláusulas da licitação do transporte”, afirmou o Julier, em resposta a Renato Santtana.

Santtana, por sua vez, falou que a prefeitura deve fomentar o emprego e renda através da produção de softwares. “Vamos aí o Pokemon Go”, afirmou Santtana. “Me desculpe o candidato, mas o que emprego e renda tem a ver com o Pokemon Go”? questionou o ex-juiz.

Saúde Pública (Atualizada às 12h43)

Emanuel Pinheiro perguntou a Wilson Santos como ele pretende resolver a situação caótica e que se encontra a Saúde Pública de Cuiabá.

Wilson disse que pretende implantar mais 30 equipes para o atendimento na área de atenção básica, criar PSF’s itinerantes para atender a zona rural, além de ampliar atendimento odontológico.

O candidato Wilson Santos também se referiu a obra do Pronto Socorro Municipal e garantiu que irá trabalhar para concluí-la.

Em réplica, Emanuel disse que diferente de Wilson irá implantar 55 novas equipes na área de atenção básica.

Na tréplica, Wilson afirmou que a prefeitura não possui dinheiro suficiente isso.

“Sou mais maduro e não faço propostas utópicas, eu sei porque passei por lá”, garantiu Wilson Santos.

FAP e deboche (Atualizada às 14h46)

“Deputado, o seu presidente interino está encaminhado projeto para que o idoso se aposente com 65 anos. Você se aposentou antes da idade de Cristo, com 32 anos. O que acha dessa proposta de quase não aposentar?”, disse Julier a Emanuel.

“É notório o nervosismo e o deboche do candidato Julier. Mas por respeito ao eleitor, vou falar de propostas, e vou retomar o programa do grande prefeito Roberto França. Vou retomar o programa ‘Bom de Bola e bom de escola’, que atendeu mais de três mil crianças. Além do programa ‘Caça Talentos’”, disse Emanuel.

“Debochando é quem se aposentou aos 32 anos pelo FAP e recebe mais de 100 mil, com todo tipo de verba, verba indenizatória, assistência gasolina etc. Isso é ser debochada com a população”, rebateu Julier.

“Eleitor, você me conhece, tenho 22 anos de vida pública. E nosso candidato não ficou nem 20 anos como juiz federal. Eu não sou ladrão, nunca roubei nunca tive minha residência, meu escritório invadido pela Polícia Federal, nunc respondi processos na Ararath, nem prejudiquei cidadão com Pacenas. E esse FAP estão também pessoas como Dantes de Oliveira”, completou Emanuel.

