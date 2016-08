AIRTON MARQUES

DA REDAÇÃO

Ao fim do primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá, realizado pela TV Record nesta segunda-feira (29), Julier Sebastião (PDT) voltou a afirmar que foi o primeiro e único a apresentar um plano de governo para a Capital.

Segundo o ex-juiz federal, os planos dos adversários não passam de "lendas urbanas".

“Eles acreditam no 'Minhocão do Pari'. Todos falam que existe o Minhocão do Pari, mas ninguém nunca viu, assim como o programa de governo dos demais candidatos”, afirmou.

Eles acreditam no Minhocão do Pari. Todos falam que existe o Minhocão do Pari, mas ninguém nunca viu, assim como o programa de governo dos demais candidatos

Estreante em debates, já que esta é a sua primeira eleição, Julier preferiu realizar perguntas mais incisivas aos seus adversários.

Ao candidato Wilson Santos (PSDB), por exemplo, Julier o criticou por não ter implantando as atuais propostas em sua primeira gestão e pela queda do Pronto-Socorro de Cuiabá.

“Nós apresentamos críticas e propostas, pois um debate se faz assim e não escondendo as coisas e colocando embaixo do tapete. Os eleitores têm o direito de conhecer, francamente, os seus candidatos, seus partidos e seus projetos”, disse.

“Não vamos ficar com cerimônia. Se tiver que criticar, vamos criticar. Mas, em compensação, fui o único candidato que apresentou plano de governo e falou, concretamente, sobre os planos de governo”, declarou.

“Propostas concretas”

O ex-juiz federal disse ainda que o debate foi importante para que a população conheça os candidatos e suas propostas.

“Foi um debate muito importante e esclarecedor para a população, que pôde conhecer os projetos que os candidatos têm para Cuiabá”, afirmou.

“Nós, particularmente, apresentamos propostas concretas de cunho popular, que atendem a população mais pobre. É isso que nos alimenta. Atender e cuidar do nosso povo mais pobre”, disse.

Sobre seus questionamentos, o candidato declarou que pretende ter a mesma postura nos próximos debates.

“Não faz parte da nossa estratégia ter este posicionamento mais duro, mas nós vamos debater de forma transparente e franca com a população”, declarou.

Leia mais:

Candidatos a prefeito trocam farpas no primeiro debate da TV