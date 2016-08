DOUGLAS TRIELLI

O candidato a prefeito de Cuiabá, Procurador Mauro (PSOL), criticou a postura de seu adversário, o ex-juiz federal Julier Sebastião da Silva (PDT), no primeiro debate eleitoral transmitido na televisão.

Durante o encontro da TV Record, na segunda-feira (29), Julier afirmou que o candidato do Psol tentava esconder ser “procurador da Fazenda”, que, segundo ele, “mete a mão no bolso do cidadão”. O Procurador chegou a pedir direito de resposta, o que foi atendido.

Em conversa com a imprensa, em seguida, ele disse que a postura do ex-juiz durante todo o programa demonstra “déficit de democracia”.

“Eu acho que ele tem uma postura de déficit de democracia. O programa revelou bem isso. Ele não está acostumado com o debate político, em que você tem que conversar”, disse.

“Por isso estamos propondo uma administração participativa, em que se ouça a sociedade, que compartilhe o poder com o povo. Uma administração que esteja lado a lado com a população, não uma administração alheia à população, [não um prefeito] que se coloque como o salvador da pátria e fique encastelado no gabinete”, afirmou.

Procurador Mauro ainda negou que tenha adotado um tom mais “ameno” no primeiro debate deste ano. Segundo ele, durante todo o programa, apontou as contradições dos adversários.

“A gente manteve essa posição combativa, mas com grande elegância. Porque nossa posição nunca foi de nervosismo, de atentado à democracia. Tanto que, em todos os debates de que participei, nunca tivemos um direito de resposta pedido, porque sempre damos respostas", completou.

