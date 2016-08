ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

Candidata à Prefeitura de Cuiabá, a senadora Serys Slhessarenko (PRB) afirmou que vêm sofrendo discriminação por causa de sua idade.

Segundo ela, "grupos políticos adversários" lhe acusam de não ter capacidade para gerir o município “por não ser jovem”.

“Não tenho nada contra os jovens, mas que não tenham também contra as pessoas com mais idade, porque senão é discriminação. Eu tenho menos idade do que o Michel Temer, mas ninguém lhe mandou cuidar do ‘Michelzinho’, como me mandam cuidar dos meus netos. Isso é discriminação e eu não vou aceitar”, disse a ex-senadora, em conversa com jornalistas, após o debate realizado pela TV Record nesta segunda-feira (29).

A candidata disse que não irá admitir qualquer discriminação durante a campanha.

Sobre o debate, a candidata avaliou como “um bom início de conversa”.

De acordo com Serys, este primeiro momento deverá ajudar a entender as “regras do jogo” e servirá para trabalhar as dificuldades que poderá encontrar nos próximos debates.

“É um processo democrático. Só quem ganha é a população, que começa a entender qual é a postura de cada candidato”, analisou.

Fundo de Assistência Parlamentar

Antes do início, Serys havia revelado que esperava um debate limpo, pois, segundo ela, o povo está cansado de discussões. Mas pontuou: "Se tiver acusações, do jeito que vem volta".

No entanto, a candidata adotou um tom incisivo ao questionar seu oponente, o deputado Emanuel Pinheiro (PMDB), sobre sua aposentadoria do Fundo de Assistência Parlamentar (FAP).

“Em 2002, você deu um jeitinho de se encaixar no FAP, conseguindo aposentadoria aos 32 anos”, indagou.

Emanuel Pinheiro recebe mensalmente R$ 25 mil do fundo. O valor da pensão dos beneficiados é calculado de acordo com o período em que os ex-parlamentares contribuíram.

O fundo foi criado em 1984, proposto pela bancada do PMDB e do antigo PDS, e era destinado aos deputados que exerciam ou iriam exercer a função a partir daquela Legislatura.

Em resposta ao questionamento de Serys, Emanuel disse que não foi ele quem criou a lei, mas que ela "está aí para ser cumprida".

“Como diz o candidato Julier, lei tem que ser cumprida. Eu não criei essa lei, nunca legislei em causa própria ao longo dos meus mandatos. Era uma Previdência parlamentar e faço jus a esse dinheiro. Eu contribui e recolhi”, declarou.

No final do encontro, Serys destacou que também poderia ser beneficiada pelo FAP, mas que abriu mão dessa previdência por entendê-la como um ato de corrupção.

“Eu poderia estar ganhando hoje R$ 60 mil por mês pelo FAP. Eu vivo sim de aposentadoria, mas como professora da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu não acho justo parlamentares que atuam 4 ou 8 anos e saem de lá com fartas e gordas aposentadorias. Isso é corrupção!”