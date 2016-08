AIRTON MARQUES, DOUGLAS TRIELLI E ÉRIKA OLIVEIRA

“Morno”, “propositivo”, “pessoalizado”. Esses foram alguns dos adjetivos usados pelos candidatos à Prefeitura de Cuiabá para avaliar o primeiro debate da campanha, realizado pela TV Record, no fim da manhã desta segunda-feira (29).

Durante pouco mais de duas horas, grande parte dos candidatos abriu mão de realizar críticas e acusações diretas aos adversários, preferindo questionar temas importantes para a Capital, como a educação, saneamento básico, transporte e saúde.

Wilson Santos (PSDB), que já foi prefeito por duas vezes (2004-2008 e 2009-2010), foi o mais criticado. No entanto, avaliou que as participações dos candidatos nos próximos debates tendem a ficar mais ásperas.

“Entendo que, por ser o primeiro, foi um debate mais morno, mas a tendência é que os candidatos voltem a participar dos debates e os confrontos de ideias aconteçam com mais veemência”, afirmou.

“Os candidatos, basicamente, se apresentaram para a sociedade. Eu procurei passar propostas e ideias. Fiz um debate propositivo, respondendo a todas as questões e questionamentos de forma política e técnica”, completou.

Sobre as críticas feitas à sua gestão frente à Prefeitura, Wilson declarou que já as esperava.

“Já era esperado ser o mais criticado. Mas respondemos a todos os questionamentos com calma. Procuramos ser muito realistas e pé no chão. Evitando a todo custo, no desespero e afã de ganhar aplausos e votos, fazer compromissos que não possam ser cumpridos, por serem utópicos e longe da realidade”, declarou.

“Emanuel Paz e Amor”

O candidato do PMDB, Emanuel Pinheiro, também tentou se manter fora de perguntas mais polêmicas. Ele garantiu que sua postura será, sempre, propositiva.

“Emanuel sempre foi ‘paz e amor’. É que a campanha dá mais oportunidade de mostrar Emanuel Pinheiro como ele é”, afirmou.

“Eu tenho compromisso com Cuiabá. Primeiro, as críticas e agressões gratuitas são um desrespeito ao adversário. Segundo, que é um desrespeito a população, que quer ver propostas e ideias sinceras, possíveis de serem cumpridas e que serão possíveis de melhorar suas vidas”, disse.

Estreante

O estreante na política e em debates, o candidato Julier Sebastião (PDT) foi quem mais teceu críticas e fez perguntas incisivas.

“Nós apresentamos críticas e propostas, pois um debate se faz assim e não escondendo as coisas e colocando embaixo do tapete. Os eleitores têm o direito de conhecer, francamente, os seus candidatos, seus partidos e seus projetos”, disse.

“Foi um debate muito importante e esclarecedor para a população, que pôde conhecer os projetos que os candidatos têm para Cuiabá”, afirmou.

“Debate pessoalizado”

A ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB) avaliou como “um bom início de conversa”.

De acordo com ela, o programa deverá ajudar a entender as “regras do jogo” e servirá para trabalhar as dificuldades que poderá encontrar nos próximos debates.

“É um processo democrático. Só quem ganha é a população, que começa a entender qual é a postura de cada candidato”, analisou.

O postulante do Psol, procurador Mauro César Lara de Barros, avaliou que o debate foi importante por conta de seu pouco tempo no horário eleitoral gratuito.

Segundo ele, foi possível apresentar propostas, ao mesmo tempo em que apontou as incoerências dos adversários.

“Esse debate foi importantíssimo. O tempo de pergunta e resposta é igual. No futuro o Brasil ainda irá se envergonhar desse sistema que privilegia alguns candidatos poderosos em detrimento de candidatos que estão aí propondo algo diferente”, disse.

“Temos mais de 600 mil pessoas em Cuiabá e apenas seis se propuseram a ser prefeito. Nada mais justo que houvesse um tempo igualitário, mas a gente sabe que a legislação não é feita dessa forma”, afirmou.

Já o candidato da Rede Sustentabilidade, Renato Santtana, disse que os outros cinco “pessoalizaram” o debate, focando em temas da vida do passado de cada um, em detrimento de propostas de governo.

“Acho que nossa participação foi boa, porque percebemos que algumas propostas de campanha nossas estão sendo incorporadas por outros candidatos. Como a questão da saúde preventiva”, disse.

“Mas percebemos, também, que alguns candidatos ficaram olhando para o passado, pessoalizando os debates: se tem aposentadoria, se deu RGA, se foi secretário. O que temos que saber é que eles já tiveram oportunidade de fazer por Cuiabá, mas não fizeram”, completou.

