O juiz João Guerra, da 32ª Zona Eleitoral de Sinop, aceitou uma ação cautelar para produção antecipada de provas contra o prefeito de Sinop, Juarez Costa (PMDB) e a candidata Rosana Martinelli (PR), atual vice-prefeita do município por uso da máquina pública em prol da republicana.

De acordo com a cautelar, quando a coligação ‘Amor Por Sinop’, que é encabeçada por Rosana, ingressou com pedido de impugnação ao registro de candidatura do candidato Roberto Dorner (PSD), apresentou como documento a Razão Analítico de Credores da prefeitura Municipal de Sinop.

Este documento só pode ter sido obtido no âmbito da administração pública por intermédio da utilização de senha para acesso ao sistema.

A cautelar visa angariar provas da prática do ilícito eleitoral, dentre eles se houve algum requerimento formal, devidamente protocolado, solicitando tais informações, bem como quem foi o responsável pela emissão do documento.

“Estando demonstrado o interesse de agir e a legitimidade, defiro a produção antecipada de prova postulada, com fundamento no artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil. Citem-se os requeridos para, no prazo de 15 dias, esclarecerem como a “Coligação Amor por Sinop” obteve junto à Prefeitura Municipal de Sinop o documento nominado de “razão analítico de credores do período de 01/01/2016 a 31/12/2016” DMD Associados Asses e Propaganda Ltda, devendo com os esclarecimentos serem juntados os documentos pertinentes, notadamente a cópia do requerimento e o pagamento da taxa para a prestação do serviço, cientificando-os que nesse procedimento não cabe defesa ou discussão sobre ocorrência ou inocorrência do fato (§§ 2º e 4º, do art. 382, do CPC), sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência”, diz o juiz, ao conceder a cautelar.

Gastos com publicidade

O juiz concedeu um cautelar também, para que Rosana e Juarez apresentem os gastos com publicidade dos meses de janeiro a junho dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.

Pois, conforme a legislação, o Poder Público – no caso a Prefeitura de Sinop – não poderia ter gasto no primeiro semestre deste ano, valor superior à média dos primeiros semestres dos três últimos anos.

Neste caso, os candidatos podem ser condenados por prática de conduta vedada, que pode resultar desde a aplicação de multa, até a cassação do registro de candidatura.