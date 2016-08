DOUGLAS TRIELLI

Marqueteiro do candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB), o ex-senador Antero Paes de Barros negou que o FAP (Fundo de Assistência Parlamentar) será um empecilho para a campanha do peemedebista.

Emanuel recebe R$ 25 mil por mês do fundo. O valor da pensão dos beneficiados é calculado de acordo com o período em que os ex-parlamentares contribuíram.

O assunto foi utilizado pelos adversários do candidato durante o primeiro debate eleitoral deste ano, realizado pela TV Record, na segunda-feira (29).

Quem o interpelou primeiro [Julier] sempre disse que tem que se cumprir a lei. E a outra que interpelou, [Serys] deve ter algum problema com aposentado, porque no Senado votou contra os aposentados

“Não houve dificuldade em relação a esse tema. Ele mostrou que era uma lei. Que ele foi beneficiado por uma lei do sistema. Inclusive, quem o interpelou primeiro [Julier Sebastião] sempre disse que tem que se cumprir a lei. E a outra que interpelou [Serys Slhessarenko] deve ter algum problema com aposentado, porque no Senado votou contra os aposentados”, disse Antero.

O fundo foi criado em 1984, proposto pela bancada do PMDB e do antigo PDS, e era destinado aos deputados que exerciam, ou iriam exercer, a função a partir daquela legislatura.

O FAP foi extinto em 1995, mas mantém o pagamento da pensão àqueles deputados que estiveram na Casa até a 13ª legislatura, entre eles Emanuel Pinheiro.

“O Emanuel vai focar, exclusivamente, na apresentação do programa de governo, não vai fazer ataques. Foi assim no debate. Ele respeitou o eleitor e respeitou seus colegas candidatos”, avaliou Antero.

O marqueteiro disse, ainda, que enquanto acontecia o debate da TV Record, uma pesquisa em grupo era realizada para saber o desempenho dos candidatos.

A pesquisa reúne uma quantidade determinada de eleitores para que avalie aspectos do debate. Os dados eram repassados em tempo real a Antero de modo a moldar o discurso de Emanuel.

Segundo o marqueteiro, Emanuel foi o candidato que teve o melhor desempenho na avaliação desse grupo.

“Tivemos três grupos de qualitativa e ele foi disparado o melhor candidato. A surpresa para o nosso grupo de qualitativa foi o professor Renato, que também foi muito bem avaliado. Então, o mais bem avaliado foi Emanuel e, em segundo, Renato”, completou.

