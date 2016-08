DA REDACÃO



A candidata Lucimar Campos (DEM), que tenta a reeleição em Várzea Grande, lidera a disputa eleitoral com uma ampla vantagem sobre seus adversários.

Segundo levantamento feito pelo instituto Voice Pesquisas, Lucimar soma 54,6% das intenções de voto na modalidade estimulada, em que é oferecida aos entrevistados uma relação com os nomes dos candidatos.

Em seguida está o candidato Perry Taborelli (PSC ), com 16,6%; seguido de Miltão (PSOL) e Alan da Top Gás (PV), ambos com 1,8%.

Os eleitores indecisos somaram 15,8%. Aqueles que disseram que irão votar ou em branco, ou nulo, ou que não votarão em ninguém, 9%.

O Voice Pesquisas ouviu 500 eleitores em Várzea Grande, entre os dias 25 e 26 de agosto.

A margem de erro da pesquisa é de 4,4%, para mais ou para menos.

O levantamento foi feito com recursos do próprio instituto e está registrado no TRE-MT sob o nº MT - 09162/2016.

Marcus Mesquita/MidiaNews O candidato Perry Taborelli, que está em segundo lugar na pesquisa

Voto espontâneo

Na modalidade espontânea, quando o pesquisador apenas pergunta em quem o eleitor irá votar, sem apresentar uma relação de nomes, o resultado foi o seguinte: Lucimar aparece com 37,2%; Taborelli com 6,4%; Miltão e Alan da Top Gás, com 0,6% cada.

Os eleitores indecisos totalizaram 48,6% nesta modalidade (e 6,4% disseram que votarão ou em branco, ou nulo, ou que não votarão em ninguém).

O Voice também mediu a rejeição dos candidatos, assim como os índices de aprovação, confiança e a avaliação da gestão da prefeita Lucimar Campos.

Os resultados serão divulgados pelo MidiaNews.

Confira os gráficos: