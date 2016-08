A proposta é do candidato a prefeito em Cuiabá, Emanuel Pínheiro (PMDB)

O candidato a prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), prometeu um Centro de Especialidades Médicas e de Diagnósticos, ao lado do novo Pronto-Socorro Municipal, em construção.

De acordo com a proposta, o objetivo é acabar com a espera por consultas dos usuários dos Sistema único de Saúde (SUS).

A escolha do local pelo candidato leva em consideração a grande demanda por atendimentos de alta complexidade do pronto-socorro, centralizando num único local equipamentos de raio-x, ultrasson, ressonância magnética e laboratório, bem como profissionais de diversas especialidades médicas.

“Em visita ao CEM, ouvi uma história que me deixou revoltado. Um otorrino me contou que sua paciente só havia conseguido realizar o exame necessário dois anos após a consulta. Resultado: ela ficou surda. Isso é inadmissível!”, ressaltou Emanuel Pinheiro.

Frente aos investimentos na atenção secundária, Pinheiro também garante que irá dar continuidade às obras que estão em andamento na atual gestão, como do próprio Pronto-socorro e das duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do Verdão e do Jardim Leblon.

“Mas, o foco da nossa gestão será a atenção básica. De 70 Programas Saúde da Família (PSF) pretendemos chegar a 120. É desta forma que iremos desobstruir os corredores dos nossos hospitais”, destacou.

No local do antigo Pronto-socorro, a proposta do peemedebista é de transformar o local num hospital Materno-Infantil. Contudo, a nova política de saúde pública que o candidato se propõe a implantar em Cuiabá passa, impreterivelmente, pela valorização profissional. Emanuel ressalta que um bom serviço só pode ser prestado à população caso o profissional se sinta feliz, estimulado, valorizado e respeitado.

“Nossa meta é humanizar os atendimentos. Isso só é possível através do servidor”, declarou.