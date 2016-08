DA REDAÇÃO



O prefeito de Rondonópolis (212 Km ao sul de Cuiabá), Percival Muniz (PPS), pretende realizar uma série de reuniões com diversos segmentos da sociedade, durante sua campanha eleitoral pela reeleição.



O primeiro encontro será nesta terça-feira (30), às 18h30, com os artistas e fazedores de cultura local. O intuito de Percival, que neste mandato criou a secretaria de Cultura, é de debater, colher ideias e propostas para os próximos quatro anos para o setor.



Além da criação da secretaria de Cultura, que há muito tempo era revindicada pelo segmento, estão entre as ações de destaque desenvolvidas no atual mandato: a aquisição pelo município do complexo Casario, que teve o seu aspecto visual original recuperado e retomado o papel de espaço para apresentações da diversidade cultural da cidade; a implantação da Orquestra Sinfônica Jovem, formada por mais de 300 jovens e crianças; apoio à Orquestra Viola Divina e manutenção das atividades do Centro Cultural José Sobrinho; além do estímulo aos grupos de danças folclóricas e juninas, com a realização no município pela primeira vez da etapa estadual do Festival de Quadrilha, o Festrilha.



O próximo encontro marcado na Arena 23 é com os profissionais da Educação, na quinta-feira (1). Também está sendo agendado um encontro com os taxistas. Percival pretende fazer destes encontros com segmentos da sociedade, momentos de debate e escuta, nos quais todos possam colocar seus anseios, dificuldades e propostas. Os encontros são abertos ao público interessado.

Percival compõe a coligação "Seguindo em Frente", formada pelas siglas: PPS, PMDB, PR, PT, PRB, PV, PRP, PDT, PTC, PPL, PCdoB, PSL, PTdoB e PSC.