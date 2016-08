O candidato Alan da Top Gás (PV), se reuniu com moradores do Bairro Carrapicho

DA REDAÇÃO



O candidato a prefeito por Várzea Grande, Alan da Top Gás (PV) , participou na manhã deste domingo (28), de um encontro na Associação dos Praças da Polícia e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso (ASPRAMAT), no bairro Carrapicho.

Alan se reuniu com a presidente do Projeto de Defesa da Mulher e Qualidade de Vida, Márcia Oliveira (PMB) e com o candidato a vereador, Sargento Gleyton Rezende (PSDC).

Na ocasião, os moradores do bairro e os frequentadores da ASPRAMAT apresentaram as principais demandas da região do Carrapicho, como a falta de uma escola e creche, de uma linha de transporte urbano para circular na região, além de maior segurança e asfalto.

Alan da Top Gás ouviu cada uma das reivindicações e se propôs junto ao candidato a vereador Sgt. Rezende, buscar soluções na melhoria da qualidade de vida dos moradores.

"Nós precisamos de mudanças. Mas primeiramente nos precisamos mudar a Câmara Municipal. O Sargento Resende tem meu apoio, porque eu sei que juntos, nos temos a chance de mudar. Temos projetos para geração de emprego, para os jovens, para as mulheres", disse o candidato.

Além de declarar seu apoio ao candidato, Sgt. Rezende revelou que caso Alan seja eleito prefeito de Várzea Grande, a ASPRAMAT irá doar uma parte do terreno para criar uma creche e, dessa forma, beneficiar as crianças do bairro. “Com Alan prefeito de Várzea Grande, a ASPRAMAT irá doar uma parte do terreno, dentro da Associação, para a construção de uma creche no bairro, que hoje não tem nem escola para as crianças da região”, pontuou Rezende.

Pela coligação ‘Várzea Grande de Todos Nós’ Alan da Top Gás acredita que é possível apresentar uma proposta diferente à população várzea-grandense. A coligação é formada pelos partidos PSDB, PTC, Rede, PSDC, PV, PROS, PT, Solidariedade, PMN e PRB.

"Várzea Grande é uma cidade que precisa de cuidados e renovação. E estar junto do cidadão várzea-grandense só enalteceu a minha vontade de administrar a cidade. O carinho e a confiança que fui recebido pelos moradores do bairro Carrapicho me mostrou que estou pronto para transformar Várzea Grande numa cidade onde o povo é feliz e tem orgulho de morar", declarou o candidato.

ASPRAMAT

A Associação dos Praças da Polícia e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso (ASPRAMAT) foi criada em 2014, e teve como presidente o Sgt. Rezende, que se afastou para ingressar na política.

A Associação é voltada para ajudar a população na classe Jurídica assistencial. Hoje ela conta com mais de 800 associados e se matem por recursos próprios.

Márcia Oliveira, do Partido da Mulher Brasileira (PMB), explicou que um programa de assistência social para as mulheres será implanto na Associação.

"É uma maneira de proporcionar a mulher uma melhor qualidade de vida, onde vamos aplicar cursos para ajudar a mulher carente a levar para casa a sustentabilidade", disse Márcia.​​