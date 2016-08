DA REDACÃO



O candidato a prefeito Roberto Dorner (PSD) entrou com representação contra a candidata Rosana Martinelli (PR), por suposto abuso de poder político.

O fato que gerou a representação foi a suposta contratação, por parte da Prefeitura, do show do cantor Guilherme Arantes, em comemoração aos 10 anos do campus de Sinop da UFMT, no dia 10 de agosto e que reuniu mais de 5 mil pessoas.

“A Prefeitura patrocinou o evento, fez intensa campanha de divulgação antes do mesmo, na noite do show tanto a secretária de cultura do município como a própria candidata se fizeram presentes e nos dias seguintes ainda tiveram divulgação na televisão e no facebook, com destaque a participação da prefeitura. Temos provas contundentes desta propaganda em período vedado e do abuso de poder e esta postura é gravíssima”, disse o advogado José Rosa.

Os advogados de Dorner pediram ao Juiz da 32º Zona Eleitoral de Sinop que abra investigação judicial eleitoral, notifique os representados, intime o representante do Ministério Público, e sendo julgada procedente a investigação, seja declarada cassação do registro de candidatura dos candidatos, sua inelegibilidade e que seja aplicada multa.

“Muitos políticos já se utilizaram de shows e artistas para alavancarem suas candidaturas, tanto que a proibição existe desde 1997”, finalizou o advogado

"Rosana não praticou crime"

A coordenação jurídica da candidata a prefeita de Sinop Rosana Martinelli (PR) esclarece que a candidata não praticou nenhum tipo de conduta vedada pela Justiça Eleitoral e nem se utilizou da máquina pública.



Sobre a presença de Rosana Martinelli no concerto em comemoração aos dez anos do campus da UFMT de Sinop, que contou com a presença do cantor e compositor Guilherme Arantes e da Orquestra Sinfônica da UFMT, a coordenação sustenta que a candidata esteve no evento como cidadã, tanto é que seu nome sequer foi citado nas apresentações e nem fez parte de nenhum dispositivo de autoridades.



"A coordenação jurídica reforça que esse é o modus operandi da coligação adversária, de querer ingressar com um calhamaço de ações para tentar de alguma forma prejudicar a candidatura de Rosana Martinelli à Prefeitura de Sinop. Mesmo com essa estratégia, a grande maioria das ações que ajuizaram contra a candidata tiveram as liminares indeferidas", disse a coordenação.

"A coligação “Amor por Sinop” está promovendo uma campanha séria, limpa e de respeito à legislação eleitoral", disse a coordenação da candidata.