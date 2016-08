AIRTON MARQUES

A prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (DEM) comemorou a ampla vantagem sobre seus adversários na corrida eleitoral, conforme levantamento do Voice Pesquisas divulgado nesta terça-feira (30).

A candidata à reeleição, no entanto, afirmou que os 54,6% das intenções de voto na modalidade estimulada não significa sua vitória, que só deve ser comemorada após as eleições, em outubro.

“Não acredito nos candidatos do lado de lá. O que acredito é em um trabalho profícuo que nós estamos fazendo. Nós queremos trabalhar nesse um mês que falta de campanha, pois hoje estou muito satisfeita com os números da pesquisa, mas ainda não ganhei. Uma eleição só se ganha quando se abre as urnas”, afirmou.

“Estamos trabalhando ao lado da verdade, da transparência, pedindo voto e fazendo nossas reuniões e visitas”, declarou.

A democrata disse que os índices da pesquisa refletem o trabalho que vem desenvolvendo desde o ano passado, quando assumiu a Prefeitura no lugar do prefeito cassado Walace Guimarães (PMDB).

“Procuramos trabalhar todos os dias pela dignidade e mais qualidade de vida do nosso povo. Estamos nesse um ano e três meses fazendo o possível e o impossível para poder reconstruir a cidade”, avaliou.

“Acredito que o povo de Várzea Grande esteja unido a mim. Assim eu estou trabalhando. Nós não trabalhamos para números, mas para o benefício à população. Nossa intenção é fazer, sem se preocupar com números e pesquisas”, declarou.

Precisa de mais

Lucimar afirmou que a população está com “mais esperanças” de que o município tende a melhorar. Ela destacou que sua gestão já fez muito pela cidade, mas que é preciso dar continuidade.

“Gosto de Várzea Grande e quero fazer mais. Fazer com que nossa economia esteja reajustada novamente. Quero fazer com que a nossa cidade dê mais emprego e condições de vida e educação”, disse.

“Quero agradecer e dizer à população que estou me empenhando e quero me emprenhar muito mais. Se Deus quiser, nessa união com o povo, nós vamos fazer muito mais pela nossa cidade”, completou.

A pesquisa

De acordo com o Voice Pesquisas, na modalidade estimulada, em que é oferecida aos entrevistados uma relação com os nomes dos candidatos, o deputado estadual Perry Taborelli (PSC ) aparece em segundo lugar, com 16,6%; seguido de Miltão (PSOL) e Alan da Top Gás (PV), ambos com 1,8%.

Os eleitores indecisos somaram 15,8%. Aqueles que disseram que irão votar em branco, nulo ou que não votarão em ninguém totalizam 9%.

O instituto ouviu 500 eleitores em Várzea Grande entre os dias 25 e 26 de agosto.

A margem de erro da pesquisa é de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento foi feito com recursos do próprio instituto e está registrado no TRE-MT sob o nº MT - 09162/2016.

