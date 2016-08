DOUGLAS TRIELLI

Candidato a prefeito de Cuiabá, o deputado Emanuel Pinheiro (PMDB) afirmou que, caso eleito, não irá tratar de forma “unilateral” as discussões sobre o pagamento da Revisão Geral Anual dos servidores nos próximos quatro anos.

Para Emanuel, esta foi a forma como o assunto foi tratado pelo Governo do Estado, que deverá pagar 7,54% de um total de 11,28% da reposição inflacionária.

“Vou decidir a RGA junto com os servidores. Não vai ser uma ação unilateral como foi com o Estado. Os servidores e sindicatos não vão ser tratados com desprezo, vão estar desde o primeiro dia ao meu lado, discutindo. E serão, durante toda a gestão, participativos e presentes”, disse em entrevista ao MidiaNews.

Garanto que cumprirei o que estiver estabelecido em lei, dentro da possibilidade do caixa, dentro da responsabilidade fiscal

Diante do anúncio do prefeito Mauro Mendes (PSB) de que pagará 100% da RGA este ano e da proximidade do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – que estabelece os gastos com folha de servidor –, o cenário poderá ser de dificuldades para 2017.

“Eu garanto que cumprirei o que estiver estabelecido em lei, dentro da possibilidade do caixa, dentro da responsabilidade fiscal e com os servidores ao meu lado. Vamos implantar uma política de valorização do servidor durante os quatro anos de mandato”, afirmou.

Caixa transparente

O peemedebista disse, ainda, que irá abrir o caixa do Executivo Municipal e avaliar, em conjunto com o servidor público, a possibilidade de pagamento integral da RGA.

“Como prefeito, vou continuar esse histórico de lealdade e envolvimento que tenho com os servidores e vou abrir o caixa da Prefeitura, de forma transparente, desde o primeiro dia. E junto com eles, vamos promover as políticas públicas ao longo de quatro anos e, dentro dos limites do caixa, dar a valorização do servidor público municipal”, afirmou.

O discurso é parecido ao adotado pelo governador Pedro Taques (PSDB) durante as discussões do pagamento da reposição deste ano. Entretanto, Emanuel disse que a “credibilidade” perante os servidores “não é algo imposto”.

“Aí que entra a credibilidade. Não preciso ficar dizendo que fiz 104 reuniões para mostrar meu respeito ao servidor. Para se ter o respeito de um segmento ou uma pessoa, não precisa falar, isso é natural, acontece. É na convivência que se estabelece”, disse.

“Eles vão estar ao meu lado, vendo a realidade do caixa e de que forma podemos atender para melhorar a vida das pessoas e, também, o que poderemos fazer, ao longo desses quatro anos, para valorizar o servidor público”, completou.