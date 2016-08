DA REDAÇÃO



O prefeito de Sorriso (420 Km ao norte de Cuiabá), Dilceu Rossato (PSB), afirmou que o município não pode voltar ao passado, elegendo o grupo que esteve no comando da Prefeitura entre os anos de 2009 e 2012.

Segundo o candidato a reeleição, o grupo político que apoia seu adversário, Ari Lafin (PSDB), fez com que o município parasse no tempo.

“Temos hoje duas situações: ou a gente continua crescendo, ou volta-se ao passado”, declarou nesta terça-feira (30), durante reunião com diretores e funcionários de uma empresa fabricante de telhas.

Rossato lembrou que o governo anterior, do PMDB, abandonou praticamente todos os postos de saúde e também as escolas, que foram sucateadas.

“Embora naquele momento a situação econômica fosse melhor, os investimentos não foram feitos e obras importantes que eu havia iniciado em meu último ano de governo [em 2008] não tiveram continuidade”, afirmou, lembrando pelo menos três obras que foram paradas pela antiga administração e que ele concluiu no atual mandato: o aeroporto, o Centro de Convenções e a travessia urbana da BR-163.

“São governos de visões diferentes. Olhem o que nós fizemos, reformamos todas as escolas, não existia nenhuma escola com ar condicionado e até o fim deste ano, as escolas municipais estarão cem por cento climatizadas. Isso dá qualidade de vida às nossas crianças”, disse.

O candidato também lembrou a utilização do método apostilado implantado nas escolas por meio do sistema Aprende Brasil de Ensino (Positivo), que investe R$ 1,3 milhão por ano, o que torna a qualidade do ensino da escola pública semelhante ao das escolas particulares.

Na área da saúde, Rossato também citou a construção de quatro novas unidade de postos da Saúde da Família e a reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que foi ampliada com recursos que seriam usados no Carnaval.

“O paciente sai da consulta e já faz os exames laboratoriais. Duvido que tenha algum município brasileiro em condições melhores na saúde do que a nossa”, declarou.

Os investimentos na infraestrutura urbana também foram relatados por Rossato.

“Noventa e oito por cento das ruas estão pavimentadas e as que ainda não estão prontas, estão encaminhadas para fazer a pavimentação este ano ou no ano que vem com recursos do Governo do Estado que ainda não entraram”, informou.

“Sorriso está em seu melhor momento. Apesar da crise econômica que todos nós conhecemos, nós não estamos passando por isso. Aqui está crescendo um pouco menos, mas continua crescendo. Geramos 600 empregos positivos. Qual é o município que gerou emprego positivo? Por isso queremos continuar, para finalizar projetos importantes”, afirmou.

Dentre estes projetos, está a consolidação do Parque Tecnológico, que concentrará em uma área de 100 hectares polos de conhecimento e tecnologia.

Outra meta apontada pelo candidato da coligação “Sorriso no Rumo Certo” é a de completar a rede de esgoto na cidade em 100% até 2018. Isso significará mais saúde, mais qualidade de vida. E o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano – medida concebida pela ONU) do município deverá ficar bem próximo dos primeiros colocados, ficando entre os 20 melhores índices do Brasil.

“Já experimentaram uma pessoa que não fez com que o município realizasse um bom governo. Agora temos que dar sequência para que a gente possa finalizar estes projetos e fechar nosso governo com chave de ouro”, concluiu.