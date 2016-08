DA REDAÇÃO



O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT) aprovou, nesta terça-feira (30), o pedido de registro de candidatura da coligação “Um novo prefeito, encabeçada pelo candidato Emanuel Pinheiro (PMDB).

De acordo com a publicação, disponibilizada no Mural Eletrônico, foram preenchidas todas as condições legais que habilitam ao pleito 2016 a chapa de Emanuel e seu o vice, Niuan Ribeiro (PTB). Além de ambos os partidos, a coligação também é composta pelo PTC, PP, PSC, PMB, PR, PROS, SD, PPL, PT do B e PRP.

“O deferimento de nossa candidatura pela Justiça Eleitoral veio coroar um passado limpo, de reputação ilibada. Temos a ficha limpa. Portanto, mais do que habilitados a participar do processo eleitoral, que era algo que já esperávamos, temos capacitação necessária para construir um futuro melhor para a Cuiabá dos 300 anos e aqueles que aqui vivem”, disse Emanuel.

Entre os critérios de elegibilidade delimitados pela Resolução 23.455, de 15 de dezembro de 2015, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estão a necessidade de nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de 21 anos para prefeito e 18 anos para vereador, bem como alfabetização.

Para o coordenador jurídico da coligação, Nestor Fidelis, a decisão já era naturalmente esperada, já que ambos os candidatos sempre cumpriram com seus compromissos com a sociedade e Justiça.

“Não vemos grandes mudanças no que já vem sendo feito na campanha. Afinal, os candidatos estão trabalhando com todo gás. Mas, certamente, o deferimento traz respaldo e segurança jurídica para nossa coligação”, pontuou.