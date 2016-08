DA REDAÇÃO



O deputado estadual Perry Taborelli (PSC ) é o candidato mais rejeitado pelos eleitores na corrida eleitoral em Várzea Grande.

Segundo levantamento feito pelo instituto Voice Pesquisas, 20% dos eleitores dizem quem não votariam nele de jeito nenhum.



O percentual corresponde a mais de 36 mil eleitores, num total de 183 mil aptos a votar em Várzea Grande, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Depois de Taborelli , o mais rejeitado é o candidato Miltão (PSOL), com 11%.

Em seguida está Lucimar Campos (DEM), com 9,4%; seguida de Alan da Top Gás (PV), com 4,6%.

Um total de 8,6% dos eleitores rejeitam todos os candidatos - e 39% não souberam dizer em quem não votariam de jeito nenhum. Outros 7,4% não responderam.

O Voice Pesquisas ouviu 500 eleitores em Várzea Grande, entre os dias 25 e 26 de agosto.

A margem de erro da pesquisa é de 4,4%, para mais ou para menos.

O levantamento foi feito com recursos do próprio instituto e está registrado no TRE-MT sob o nº MT - 09162/2016.

Intenções de voto

O Voice mostrou que Lucimar lidera nas intenções de voto no muniípio, com 54,6%.

Em seguida está o candidato Perry Taborelli (PSC ), com 16,6%; seguido de Miltão (PSOL) e Alan da Top Gás (PV), ambos com 1,8%.

Confira o gráfico sobre a rejeição em Várzea Grande:

