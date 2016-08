DA REDAÇÃO



O candidato a vice-prefeito de Rondonópolis, Ubaldo Barros (PTB), da coligação ‘Desenvolvimento Para Todos’, que tem Zé Carlos do Pátio (SD) como candidato a prefeito, afirmou que, caso eleito, não irá fazer "papel decorativo".

Em entrevista na TV Record, na terça-feira (30), ele disse que irá trabalhar, integralmente, em benefício da população.

“Tenho competência e vontade de trabalhar pelo nosso povo”, destacou.

O candidato acredita que seu currículo dá respaldo para ajudar Pátio na Prefeitura. “Apesar de ser empresário, sou formado em física e professor aposentado. Fui um dos fundadores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Rondonópolis. Nesse tempo, tive a frente da coordenadoria da faculdade por mais de 11 anos, onde também fui o criador do sindicato dos docentes da instituição”, lembrou.

Uma das suas primeiras ações como vice-prefeito, segundo Ubaldo, será aproximar os comerciantes de médio e pequeno porte do Poder Público.

“Hoje, vemos que o índice do desemprego em Rondonópolis aumentou muito desde à época que Zé Carlos do Pátio foi prefeito. Quando assumirmos a Prefeitura, vamos abrir as portas para o setor, dando incentivos e estrutura para que eles possam investir em seus estabelecimentos e, com isso, gerar mais emprego”, acrescentou.

Ubaldo também disse que Pátio, mesmo sem ter o apoio de grandes políticos, vai saber o caminho certo para conseguir recursos, que vai proporcionar a execução de grandes obras em Rondonópolis.

“Apesar da falta de apoio, o Pátio, quando foi prefeito, montou projetos e buscou os recursos em Brasília. Na nossa gestão, vamos fazer o mesmo”, pontuou.

Já ao ser indagado sobre a corrida eleitoral à Câmara Municipal, Ubaldo reforçou o apoio a chapa de vereadores da sua coligação e, destacou que há uma necessidade de renovação no parlamento municipal.

“Na nossa coligação nenhum dos 96 candidatos têm mandato. Isso faz com que nossa composição trabalhe com mais garra, apesar da falta de recursos”, destacou.

Por fim, ele criticou a forma como os atuais vereadores estão trabalhando. “Eles (vereadores) se limitam a trabalharem apenas no âmbito de seus gabinetes. Nós não seremos assim, vamos às ruas ouvir o povo, conhecer as suas necessidades e trabalhar com objetivo de dar mais qualidade de vida a população”, finalizou.